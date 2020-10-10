Спортивный директор «Тамбова»: «Постараемся усилить линию атаки»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился трансферными планами клуба.

Мы подписали контракты с защитниками Вараздатом Арояном и Виталием Шаховым, а также полузащитниками Себастиеном Тиллем и Мохаммедом Рабиу. От нас четверо ушло — четыре пришло. Скорее всего, на этом селекция в это трансферное окно закончена.

Посмотрим, может, получится взять игрока в линию атаки, потому что от нас ушли Балашов, Обухов и Панченко, а взяли в опорную зону и центральных защитников. Центральных защитников мы взяли только потому, что у нас три игрока на эту позицию, Никита Чичерин, Аде Ойеволе и Леша Грицаенко травмированы — они выбыли на три-четыре недели. Впереди очень важные туры, на выезде играем с «Ротором» и «Уралом», а дома с «Динамо» и «Ахматом». Это в основном команды, с которыми мы будем бороться за места в нижней части турнирной таблицы, поэтому и подписали двух центральных защитников.