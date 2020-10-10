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Спортивный директор «Тамбова»: «Постараемся усилить линию атаки»

10 октября 2020, 20:23

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился трансферными планами клуба.

Мы подписали контракты с защитниками Вараздатом Арояном и Виталием Шаховым, а также полузащитниками Себастиеном Тиллем и Мохаммедом Рабиу. От нас четверо ушло — четыре пришло. Скорее всего, на этом селекция в это трансферное окно закончена.

Посмотрим, может, получится взять игрока в линию атаки, потому что от нас ушли Балашов, Обухов и Панченко, а взяли в опорную зону и центральных защитников. Центральных защитников мы взяли только потому, что у нас три игрока на эту позицию, Никита Чичерин, Аде Ойеволе и Леша Грицаенко травмированы — они выбыли на три-четыре недели. Впереди очень важные туры, на выезде играем с «Ротором» и «Уралом», а дома с «Динамо» и «Ахматом». Это в основном команды, с которыми мы будем бороться за места в нижней части турнирной таблицы, поэтому и подписали двух центральных защитников.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
10 октября в 21:59
Бог даст денег хватит.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 октября в 20:39
Впереди очень важные туры, на выезде играем с «Ротором» и «Уралом», а дома с «Динамо» и «Ахматом».
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Так у вас все игры на выезде.
mihaluch
mihaluch
10 октября в 20:31
Скоро Тамбов исчезнет?
Big krendel
Big krendel
10 октября в 20:27
А пока Тамбов поставщик очков другим клубам
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