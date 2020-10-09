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Карасёв заразился коронавирусом. Москалёв сдал повторный тест

09 октября 2020, 18:30

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр Сергей Карасев заболел коронавирусом.

Да, к сожалению, у Карасева — коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели. Еще есть подозрение на коронавирус у Москалева. Ждем повторный тест. Ситуация сложная... Остальные судьи здоровы.

Хватит ли арбитров для матчей РПЛ? Посмотрим. Возможно, даже будут судить те, у кого были негативные оценки. Надеемся, что у Москалева болезнь все-таки не подтвердится. Ждем...

Напомним, что бригада Карасёва должна была судить матч Лиги Наций Босния и Герцеговина — Нидерланды.

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ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
10 октября в 05:03
Надо писать новости не только про то кто заболел,но и про тех про выздоровел
Конфедерат
Конфедерат
09 октября в 23:07
федуна проверить надо
протон1
протон1
09 октября в 23:05
я думаю в россии пора внедрить закон . самоизоляции карантиин. пока не начался еще сезон. толт еще будет. надо закрыть все заведения. спасибо китайцам что добавили безработицу
kts
kts
09 октября в 22:44
Редиска но тоже человек.. Здоровья
RIR68
RIR68
09 октября в 22:39
Федун: идёт целенаправленное давление на спартак)))

здоровья всем!
vovinho11
vovinho11
09 октября в 22:10
А Турбин как себя чувствует?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
09 октября в 22:06
    mortid
    mortid
    09 октября в 21:26
    Пусть удалённо судят, разницы не будет.
    Maksim Perepyolkin
    Maksim Perepyolkin
    09 октября в 21:19
    Все по быстрому переболели и забыли что это было
    ildar_3871
    ildar_3871
    09 октября в 21:18
    я очень рад !
    Maksim Perepyolkin
    Maksim Perepyolkin
    09 октября в 21:12
    Как по мне: есть температура сиди дома, нет - иди играй
    pomor45
    pomor45
    09 октября в 20:50
    Ситуация с заразой развивается так, что ЧР и другие чемпионаты снова будут остановлены.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    09 октября в 20:35
    Выздоравливай,без тебя в рпл,будет неочем поговорить!😜
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    09 октября в 20:24
    Здоровья ребятам, судьи то не плохие, но тут о людях речь
    Анд-м
    Анд-м
    09 октября в 20:23
    Надо закрывать чемпионат, судить больше некому 😄😄
    particular
    particular
    09 октября в 20:18
    Люди, которые по свОему трактуют правила игры на поле, оказались не в состоянии соблюдать правила профилактики в жизни... Те, кого не сломит полиграф, - не прогнутся перед происками тестов..:) Здоровья!
    Wolf77785
    Wolf77785
    09 октября в 20:03
    Спартак плевать, у них есть ручной кукуян!
    ermak6848
    ermak6848
    09 октября в 19:40
    Жалко Карасёва - выздоравливай !
    112910415
    112910415
    09 октября в 19:29
    Здоровьея арбитрам!
    ДАША Д
    ДАША Д
    09 октября в 19:23
    Надо судить во втордив к, там опасность заразиться меньше.
    brauning.86
    brauning.86
    09 октября в 19:19
      denmig
      denmig
      09 октября в 19:11
      Зенит теперь проиграет! - можно и на ставках сыграть!
      cska vperiod
      cska vperiod
      09 октября в 19:08
      Надо же такому быть, один единственный нормальный арбитр и то заразили, федуна на полиграфф.
      Charlie Scene
      Charlie Scene
      09 октября в 19:03
      Эта зараза поражает всех и всЯ
      drug01
      drug01
      09 октября в 18:53
      Дела плохи... Здоровья!
      Аксинья
      Аксинья
      09 октября в 18:50
      "Возможно даже будут судить те у кого негативные оценки" - грядут дни Турбиных...
      Faustello
      Faustello
      09 октября в 18:46
      Потому что шапку Карасю надо одевать!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      09 октября в 18:45
      Вот ведь незадача. Здоровья нам всем!
      VAN ARM
      VAN ARM
      09 октября в 18:35
      поправится))тут без вариантов))
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      09 октября в 18:31
      И Карася эта зараза достала
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