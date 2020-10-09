Карасёв заразился коронавирусом. Москалёв сдал повторный тест

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр Сергей Карасев заболел коронавирусом.
Да, к сожалению, у Карасева — коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели. Еще есть подозрение на коронавирус у Москалева. Ждем повторный тест. Ситуация сложная... Остальные судьи здоровы.
Хватит ли арбитров для матчей РПЛ? Посмотрим. Возможно, даже будут судить те, у кого были негативные оценки. Надеемся, что у Москалева болезнь все-таки не подтвердится. Ждем...
Напомним, что бригада Карасёва должна была судить матч Лиги Наций Босния и Герцеговина — Нидерланды.
здоровья всем!
здоровья всем!
А они не верили
А они не верили