Карасёв заразился коронавирусом. Москалёв сдал повторный тест

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр Сергей Карасев заболел коронавирусом.

Да, к сожалению, у Карасева — коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели. Еще есть подозрение на коронавирус у Москалева. Ждем повторный тест. Ситуация сложная... Остальные судьи здоровы.