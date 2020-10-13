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Родриго: «Меня называют „новым Неймаром“. Но я хочу быть Родриго»

13 октября 2020, 06:02

Форвард «Реала» и сборной Бразилии Родриго в преддверии матча с Перу в отборочном турнире ЧМ-2022 высказался о сравнениях с партнёром по национальной команде, нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром, а также с экс-игроком «Пентакампеоне» Робиньо.

С самого начала моей карьеры, когда я делал первые шаги в «Сантосе», меня уже называли «новым Неймаром» и сравнивали с Робиньо. Этот груз постоянно со мной.

Я же всегда говорил, что хочу быть Родриго и писать свою собственную историю. Робиньо и Неймар — великие кумиры Сантоса и всех прочих клубов, где они играли. Я же только начинаю свой путь, и я думаю, что в мире есть только один Неймар.

Этот груз всегда со мной, но я просто хочу быть Родриго.

В 1-м туре отборочного турнира Бразилия разгромила Боливию (5:0). Родриго вышел на поле на 59-й минуте, заменив Эвертона.

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Ruslan3132
Ruslan3132
13 октября в 15:36
быть 2м Неймаром то еще оскорбление ))
sir_Alex
sir_Alex
13 октября в 09:23
Верно мыслит!
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 08:17
место штатного клоуна занято)))) будь собой))
Loko57
Loko57 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 октября в 07:45
Полностью поддерживаю! Неймар не та личность сравнению с которой вызывает гордость.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 06:59, ред.
Очень точные слова. Всегда нужно быть собой, а не копией кого то. Даже удачной.
Куда приятнее, когда мир запомнит именно тебя. С недостатками и достоинствами, но твоими, а не "как у Неймара".
И вот лично для меня сравнивание с Неймаром то еще удовольствие.
Его клоунада с плачем на газоне меня просто выбешивает.
Сугубо личное мнение...
112910415
112910415
13 октября в 06:49
все хотят быть Родриго !
а приходится каждому быть собой
и Неймар мучается, как все прочие )
shlomo
shlomo
13 октября в 06:22
Все правильно, удачи тебе!
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 06:03
Правильно, лучше быть сами собой тем более неймар для многих имя нарицательное.
Анпилкин
Анпилкин
13 октября в 06:03
Родриго в стиле Неймара
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