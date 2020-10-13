Родриго: «Меня называют „новым Неймаром“. Но я хочу быть Родриго»

Форвард «Реала» и сборной Бразилии Родриго в преддверии матча с Перу в отборочном турнире ЧМ-2022 высказался о сравнениях с партнёром по национальной команде, нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром, а также с экс-игроком «Пентакампеоне» Робиньо.
С самого начала моей карьеры, когда я делал первые шаги в «Сантосе», меня уже называли «новым Неймаром» и сравнивали с Робиньо. Этот груз постоянно со мной.
Я же всегда говорил, что хочу быть Родриго и писать свою собственную историю. Робиньо и Неймар — великие кумиры Сантоса и всех прочих клубов, где они играли. Я же только начинаю свой путь, и я думаю, что в мире есть только один Неймар.
Этот груз всегда со мной, но я просто хочу быть Родриго.
В 1-м туре отборочного турнира Бразилия разгромила Боливию (5:0). Родриго вышел на поле на 59-й минуте, заменив Эвертона.
Куда приятнее, когда мир запомнит именно тебя. С недостатками и достоинствами, но твоими, а не "как у Неймара".
И вот лично для меня сравнивание с Неймаром то еще удовольствие.
Его клоунада с плачем на газоне меня просто выбешивает.
Сугубо личное мнение...
Куда приятнее, когда мир запомнит именно тебя. С недостатками и достоинствами, но твоими, а не "как у Неймара".
И вот лично для меня сравнивание с Неймаром то еще удовольствие.
Его клоунада с плачем на газоне меня просто выбешивает.
Сугубо личное мнение...
а приходится каждому быть собой
и Неймар мучается, как все прочие )
а приходится каждому быть собой
и Неймар мучается, как все прочие )