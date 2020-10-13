Родриго: «Меня называют „новым Неймаром“. Но я хочу быть Родриго»

Форвард «Реала» и сборной Бразилии Родриго в преддверии матча с Перу в отборочном турнире ЧМ -2022 высказался о сравнениях с партнёром по национальной команде, нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром, а также с экс-игроком «Пентакампеоне» Робиньо.

С самого начала моей карьеры, когда я делал первые шаги в «Сантосе», меня уже называли «новым Неймаром» и сравнивали с Робиньо. Этот груз постоянно со мной.

Я же всегда говорил, что хочу быть Родриго и писать свою собственную историю. Робиньо и Неймар — великие кумиры Сантоса и всех прочих клубов, где они играли. Я же только начинаю свой путь, и я думаю, что в мире есть только один Неймар.

Этот груз всегда со мной, но я просто хочу быть Родриго.