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Магат: «В „Барселоне“ трофеи завоёвывал Месси, а не Гвардиола»

13 октября 2020, 03:52

Известный немецкий специалист Феликс Магат подверг критике игровую философию главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, ранее возглавлявшего «Барселону» и «Баварию».

[В «Барселоне»] трофеи завоёвывал Месси, а не Гвардиола. Без Лионеля система Пепа в «Барселоне» никогда бы не работала так эффективно.

Если бы она работала, тогда он уже давным-давно бы выиграл Лигу чемпионов с «Баварией» или «Манчестер Сити». Он побеждал [в ЛЧ], потому что у него был Месси, который мог взять и сделать результат.

Что касается самой тактики, для зрителя контроль и перекатывание мяча — это просто скука. К тому же эта идея работает только в том случае, если игроки обладают превосходной техникой.

Ранее наставник «Ювентуса» Андреа Пирло отметил, что Гвардиола является образцом для подражания для молодых тренеров.

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Все комментарии
simid
simid
13 октября в 19:57
Кто то пишет что Гвардиола выиграл благодаря Месси, кто то считает что благодаря Хави с Иньестой, но никто не вспомнил главного......мистер Эвребе.....
Расул Манаев
Расул Манаев
13 октября в 17:44
Считаю, что игру в атаке Баосы наравне с Месси определяли Хави и Иньеста
Расул Манаев
Расул Манаев
13 октября в 17:42
Обоих в РПЛ, и посмотрим , что они в Европе выиграют. А если в Химки, то максимум не вылетят
Шишанутый
Шишанутый
13 октября в 16:46
Что же Месська не завоевывает для Барсы трофеи без Гвардиолы? Барсафаны вон умоляют Пепа вернутся, всех других своих тренеров физруками обзывают а сколько их уже после лысого сменилось. 0-3, 0-4, 2-8 вот результаты которые получает Месська без Гвардиолы, без Хавиньесты и без Неймара.
eleven LC
eleven LC ответ Master ШиФу (раскрыть)
13 октября в 12:58
О чём я?
Я говорю о том что без Хави и Иньесты Барселона не выиграла больше лч,а лишь позорно вылетала 5 лет подряд!
Королевский Реал
Королевский Реал ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 октября в 12:41
Моур, Хайкенс, Хитсфильд, Эрнст Хаппель
Ми Ша
Ми Ша ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 октября в 11:06, ред.
Моуриньо с Порту и Интером.

Юп Хайнкес - Реал Мадрид и Бавария.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
13 октября в 11:03
Дайте мне Пуйоля, Хави, Иньесту и Месси - я выиграю лч
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
13 октября в 11:02
Пардоньте - мухи отдельно, котлеты отдельно
титулы Гвардиолы взяли и как игрока и как тренера, а Месси, как игрока
совсем не объективно
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 октября в 10:49
Тоже верно. Ведь больше нет побед в ЛЧ.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 октября в 10:37
маур с порту и интером
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 10:17, ред.
Бред бредовый...
Что ж Месси без Гвардиолы за 10 сезонов в ЛЧ (с 2011-го) - выиграл её лишь однажды ???

Да и редкость редкостная когда один тренер выигрывает ЛЧ с разными командами....
По-моему,если не ошибаюсь за всю историю это удавалось лишь Карло Анчелотти.....с Миланом и Реалом...
Q-J-G
Q-J-G ответ STVA 1 (раскрыть)
13 октября в 10:00
И Карлес Пуйоль, который в защите держал всё под контролем, а после завершения его футбольной карьеры в Барселоне, защита Барселоны-это "проходной двор"....
Beekeeper
Beekeeper
13 октября в 09:50
Так если он трофеи завоевывал, так выпускайте его одного и пускай дальше завоевывает этот гном
STVA 1
STVA 1
13 октября в 09:46
Со многим соглашусь , но также не было бы чемпионств без гениальных Хави и Иньесты , которые в схеме Пепа играли не менее важную роль!
Kresi frok
Kresi frok
13 октября в 09:33
В этом что-то есть, ведь факты остаются фактами! Пропиареный фезрук из года в год действительно остается ни с чем🤔
Мessi 10
Мessi 10
13 октября в 09:30
Сам себе противоречит. Была прекрасная команда с прекрасной тактикой, а не один Месси в одиночку всех побеждал.
Пепс
Пепс
13 октября в 09:18
Хави, Иньеста... А ещё молодой Бускетс - Курбан Бердыев его считал самым крутым опорником, он то понимал толк в обороне.
Ляпсень
Ляпсень
13 октября в 09:09
Месси - Магату: Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету! (Позаимствовано из мультика.)
Анд-м
Анд-м
13 октября в 09:00
Магат, что то брякнул, не подумав, старость наверное 😁
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
13 октября в 08:30
Вот только у Месси 10 чемпионств а у Гвардиолы 14!)
Когда Пеп взял свое первое золото с Барсой, Месси было 3 года!)))
Ми Ша
Ми Ша
13 октября в 08:28, ред.
В Барселона трофеи зарабатывали Хави, Иньеста, Пуйоль, чей продукт был виден и в сборной.
Master ШиФу
Master ШиФу ответ eleven LC (раскрыть)
13 октября в 08:01
Иньеста в последнее время даже не попадал в стартовый состав, о чем ты вообще?
eleven LC
eleven LC
13 октября в 07:57
Хави и Иньеста не менее чем Месси сделали для побед Барсы времён Гвардиолы
В 2015 году ушёл Хави и с тех пор Барса не так грозна,потом в 2018 ушёл Иньеста Итог
0:3,0:4,2:8
25процентный клоун
25процентный клоун
13 октября в 07:47
Они дополняли друг друга
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 07:24
это немецкий ловчев))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 октября в 06:58
А разве не вся команда их выигрывала!?
Agamaga
Agamaga
13 октября в 06:58
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    13 октября в 06:56
    А что сейчас мешает Месси?
    Zak11
    Zak11
    13 октября в 06:55
    С уходом Хави и Иньесты Барса перестала выигрывать
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