Магат: «В „Барселоне“ трофеи завоёвывал Месси, а не Гвардиола»

Известный немецкий специалист подверг критике игровую философию главного тренера «Манчестер Сити» , ранее возглавлявшего «Барселону» и «Баварию».

[В «Барселоне»] трофеи завоёвывал Месси, а не Гвардиола. Без Лионеля система Пепа в «Барселоне» никогда бы не работала так эффективно.

Если бы она работала, тогда он уже давным-давно бы выиграл Лигу чемпионов с «Баварией» или «Манчестер Сити». Он побеждал [в ЛЧ ], потому что у него был Месси, который мог взять и сделать результат.

Что касается самой тактики, для зрителя контроль и перекатывание мяча — это просто скука. К тому же эта идея работает только в том случае, если игроки обладают превосходной техникой.