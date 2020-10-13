Магат: «В „Барселоне“ трофеи завоёвывал Месси, а не Гвардиола»

Известный немецкий специалист Феликс Магат подверг критике игровую философию главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, ранее возглавлявшего «Барселону» и «Баварию».
[В «Барселоне»] трофеи завоёвывал Месси, а не Гвардиола. Без Лионеля система Пепа в «Барселоне» никогда бы не работала так эффективно.
Если бы она работала, тогда он уже давным-давно бы выиграл Лигу чемпионов с «Баварией» или «Манчестер Сити». Он побеждал [в ЛЧ], потому что у него был Месси, который мог взять и сделать результат.
Что касается самой тактики, для зрителя контроль и перекатывание мяча — это просто скука. К тому же эта идея работает только в том случае, если игроки обладают превосходной техникой.
Ранее наставник «Ювентуса» Андреа Пирло отметил, что Гвардиола является образцом для подражания для молодых тренеров.
Я говорю о том что без Хави и Иньесты Барселона не выиграла больше лч,а лишь позорно вылетала 5 лет подряд!
Я говорю о том что без Хави и Иньесты Барселона не выиграла больше лч,а лишь позорно вылетала 5 лет подряд!
Юп Хайнкес - Реал Мадрид и Бавария.
Юп Хайнкес - Реал Мадрид и Бавария.
титулы Гвардиолы взяли и как игрока и как тренера, а Месси, как игрока
совсем не объективно
титулы Гвардиолы взяли и как игрока и как тренера, а Месси, как игрока
совсем не объективно
Что ж Месси без Гвардиолы за 10 сезонов в ЛЧ (с 2011-го) - выиграл её лишь однажды ???
Да и редкость редкостная когда один тренер выигрывает ЛЧ с разными командами....
По-моему,если не ошибаюсь за всю историю это удавалось лишь Карло Анчелотти.....с Миланом и Реалом...
Что ж Месси без Гвардиолы за 10 сезонов в ЛЧ (с 2011-го) - выиграл её лишь однажды ???
Да и редкость редкостная когда один тренер выигрывает ЛЧ с разными командами....
По-моему,если не ошибаюсь за всю историю это удавалось лишь Карло Анчелотти.....с Миланом и Реалом...
Когда Пеп взял свое первое золото с Барсой, Месси было 3 года!)))
Когда Пеп взял свое первое золото с Барсой, Месси было 3 года!)))
В 2015 году ушёл Хави и с тех пор Барса не так грозна,потом в 2018 ушёл Иньеста Итог
0:3,0:4,2:8
В 2015 году ушёл Хави и с тех пор Барса не так грозна,потом в 2018 ушёл Иньеста Итог
0:3,0:4,2:8