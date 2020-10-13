Виалли: «Да, есть Месси и Роналду. Но я бы дал „Золотой мяч“ Гомесу»

Экс-нападающий «Ювентуса» и «Челси» выразил мнение, что в этом году «Золотой мяч» заслужил бы получить форвард «Аталанты» .

Гомес постепенно прогрессировал, пока не стал универсальным игроком. Он играет на очень высоком уровне и решает исходы матчей. Да, есть такие игроки, как Месси, Роналду, Неймар и Левандовски. Но я бы отдал «Золотой мяч» Гомесу, хотя маловероятно, что он бы его получил.

Мне очень нравится «Аталанта». Именно в такой команде я хотел бы играть сам, поскольку тактика Гасперини идеально подходит для форварда. Игроки этой команды наслаждаются футболом, играют смело и бескорыстно. Именно такие качества мы хотим видеть в сборной Италии.