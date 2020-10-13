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Виалли: «Да, есть Месси и Роналду. Но я бы дал „Золотой мяч“ Гомесу»

13 октября 2020, 04:58

Экс-нападающий «Ювентуса» и «Челси» Джанлука Виалли выразил мнение, что в этом году «Золотой мяч» заслужил бы получить форвард «Аталанты» Алехандро Гомес.

Гомес постепенно прогрессировал, пока не стал универсальным игроком. Он играет на очень высоком уровне и решает исходы матчей. Да, есть такие игроки, как Месси, Роналду, Неймар и Левандовски. Но я бы отдал «Золотой мяч» Гомесу, хотя маловероятно, что он бы его получил.

Мне очень нравится «Аталанта». Именно в такой команде я хотел бы играть сам, поскольку тактика Гасперини идеально подходит для форварда. Игроки этой команды наслаждаются футболом, играют смело и бескорыстно. Именно такие качества мы хотим видеть в сборной Италии.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ранее признался, что, если бы в 2020 году вручали «Золотой мяч», то он отдал бы его себе.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
13 октября в 08:06
Какой 3 Гомес)))
barcamilan
barcamilan
13 октября в 07:59
вот сидел и угадывал-какой гомес? так и не угадал
ДСА
ДСА
13 октября в 07:49
Как выиграет что-нибудь стоящее - получит.
Анпилкин
Анпилкин
13 октября в 06:02
Гомесу так Гомесу
mihaluch
mihaluch
13 октября в 05:29
Жюри посовещается и решит.
рус фан
рус фан
13 октября в 05:12, ред.
Ну по мне возможно за былые заслуги и за этот сезон, можно и Мюллеру вручить.
Альфамен
Альфамен
13 октября в 05:11
Лично мне тоже импонирует,как игра Гомеса,так и сама Аталанта,но ни о каком Золотом мяче и речи не может быть.
Gahi
Gahi
13 октября в 05:06
У каждого есть свое мнение. Удачи
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