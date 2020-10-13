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Мама Дзаньоло — о травме сына: «Думаю, Николо вернется в марте или апреле»

13 октября 2020, 00:44

Франческа Коста, мама полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, рассказала, когда ее сын сможет вернуться на поле. Напомним, что 21-летний футболист восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.

У Николо все хорошо, он более мотивирован. Он занимается физиотерапией каждый день и дважды тренируется дома. Ментально он устойчив, и мы надеемся, что он поправится.

Вчера вечером он смотрел по телевизору матч сборной Италии и болел за своих товарищей по команде. Он сказал отцу, что тоже хотел бы быть там с ними.

Думаю, Николо вернется в марте или апреле.

Дзаньоло получил травму крестообразной связки колена второй раз за год.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 01:00
Склрее бы уж...
мангo
мангo
13 октября в 00:47
мама врач видать
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