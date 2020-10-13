Мама Дзаньоло — о травме сына: «Думаю, Николо вернется в марте или апреле»

Франческа Коста, мама полузащитника «Ромы» , рассказала, когда ее сын сможет вернуться на поле. Напомним, что 21-летний футболист восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.

У Николо все хорошо, он более мотивирован. Он занимается физиотерапией каждый день и дважды тренируется дома. Ментально он устойчив, и мы надеемся, что он поправится.

Вчера вечером он смотрел по телевизору матч сборной Италии и болел за своих товарищей по команде. Он сказал отцу, что тоже хотел бы быть там с ними.

Думаю, Николо вернется в марте или апреле.