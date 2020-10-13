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Пирло: «Гвардиола – образец для подражания для молодых тренеров»

13 октября 2020, 00:11

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о начале своей тренерской карьеры.

Я начал учиться на тренера, когда закончил карьеру. Моя страсть к этому делу начала расти день за днем.

В своей карьере я работал с великолепными тренерами – Луческу, Липпи, Анчелотти, Конте, Аллегри. Мне посчастливилось работать с тренерами мирового уровня, я старался взять от каждого понемногу.

Гвардиола – пример для всех. Он образец для подражания для молодых тренеров, но у каждого свои идеи.

Недавно мнением о тренерской карьере Пирло поделился Мирча Луческу.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ Juve14 (раскрыть)
13 октября в 15:03
Вы не слышите,что я говорю,он не для средних клубов,он для топов,и в своих чемпионатах он выигрывал первенства.
Juve14
Juve14 ответ Альфамен (раскрыть)
13 октября в 06:08
А как же их "новый вызов" При желании он мог бы всем все доказать пусть даже с середняками, но дело в том что он даже с лучшими клубами своей лиги, богатейшими клубами мира неможет ничего никому доказать
Альфамен
Альфамен ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
13 октября в 01:37
Вы совсем недальговидны или просто ненависть к Барсе не позволяет вам видеть ситуацию глубже.Да,я полностью согласен,что тренируя Баварию и МС,он так и не смог выиграть ЛЧ,потратил сотни миллионов на усиление состава,а воз и ныне там.Но ваше предложение к Хосепу потренировать середняк очень глупое,в современном футболе,тренеры давно поделились на тех,что тренерует топ клубы и топ игроков и тех,что работает с середняками и аутсайдерами.Эта работа очень разная и требует разных талантов.
Альфамен
Альфамен ответ David Young (раскрыть)
13 октября в 01:32
Это вы каким критериям определили?
95-shishani-95
95-shishani-95
13 октября в 00:51
Пусть хотя бы один раз пойдёт в середняк и покажет такие результаты.
Даже с такими топ-командами командами он не может выиграть ЛЧ, после Барсы.
В Барсе он просто попал в нужное время в нужное место!!!
David Young
David Young
13 октября в 00:12
Гвардиола - один из лучших тренеров в истории.
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