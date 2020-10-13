Пирло: «Гвардиола – образец для подражания для молодых тренеров»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о начале своей тренерской карьеры.
Я начал учиться на тренера, когда закончил карьеру. Моя страсть к этому делу начала расти день за днем.
В своей карьере я работал с великолепными тренерами – Луческу, Липпи, Анчелотти, Конте, Аллегри. Мне посчастливилось работать с тренерами мирового уровня, я старался взять от каждого понемногу.
Гвардиола – пример для всех. Он образец для подражания для молодых тренеров, но у каждого свои идеи.
Недавно мнением о тренерской карьере Пирло поделился Мирча Луческу.
Даже с такими топ-командами командами он не может выиграть ЛЧ, после Барсы.
В Барсе он просто попал в нужное время в нужное место!!!
Даже с такими топ-командами командами он не может выиграть ЛЧ, после Барсы.
В Барсе он просто попал в нужное время в нужное место!!!