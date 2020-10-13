Дест: «Только сейчас начал осознавать: вау, я играю за „Барселону“!»

19-летний защитник сборной США поделился впечатлениями после перехода из «Аякса» в «Барселону» и первых дней в каталонском клубе.

Первые несколько дней я не особо осознавал то, что случилось, но, оглядываясь назад, сейчас я говорю: «Вау, я играю за „Барселону“!» Потому что в первые дни всё было слишком быстро.

Я не испытываю давления в плохом смысле. Я чувствую его в хорошем смысле. Я чувствую себя первым американцем в «Барселоне», очень горжусь этим и уже сейчас хочу добиться чего-то серьёзного (Прим. — на самом деле, первым американцем в составе главной команды «Барселоны» является Конрад Де Ла Фуэнте, вошедший в заявку на этот сезон).

Но я хочу не просто быть первым [американцем]. Я хочу быть первым, кто достигнет чего-то серьёзного в этом клубе. Так что я буду упорно трудиться, хочу добиться больших успехов в этом клубе.