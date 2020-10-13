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Дест: «Только сейчас начал осознавать: вау, я играю за „Барселону“!»

13 октября 2020, 06:39

19-летний защитник сборной США Сержиньо Дест поделился впечатлениями после перехода из «Аякса» в «Барселону» и первых дней в каталонском клубе.

Первые несколько дней я не особо осознавал то, что случилось, но, оглядываясь назад, сейчас я говорю: «Вау, я играю за „Барселону“!» Потому что в первые дни всё было слишком быстро.

Я не испытываю давления в плохом смысле. Я чувствую его в хорошем смысле. Я чувствую себя первым американцем в «Барселоне», очень горжусь этим и уже сейчас хочу добиться чего-то серьёзного (Прим. — на самом деле, первым американцем в составе главной команды «Барселоны» является Конрад Де Ла Фуэнте, вошедший в заявку на этот сезон).

Но я хочу не просто быть первым [американцем]. Я хочу быть первым, кто достигнет чего-то серьёзного в этом клубе. Так что я буду упорно трудиться, хочу добиться больших успехов в этом клубе.

Ранее Дест рассказал о том, что не понимает капитана команды Лионеля Месси, так как тот не говорит по-английски.

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Gahi
Gahi
13 октября в 08:59
Сержиньо Деста можно понять, когда в 19 лет на тебя обрушивается слава и перспектива молодого талантливого защитника стоимость которого уже достигла 21 млн евро, переход из Аякса в Барселону, и где его уже сравнивают с Дани Алвесом. Дест классический современный атакующий защитник, который долго выбирал между Барселоной и Баварией, выбрал первый вариант. Ну и самое главное то что он долго раздумывал над тем, за какую сборную выступать Нидерланды или США. Окончательный свой выбор Дест сделал в пользу сборной США. И если сейчас посмотреть какие молодые и перспективные игроки набираются в состав США это Уэстон Маккенни Ювентус 22 года трансферная стоимость 20 млн евро, Джованни Рейна Боруссия Дортмунд 17 лет, стоимость 15 млн евро, Кристиан Пулишич Челси 22 года стоимость 60 млн евро, Зак Сеффен 25 лет Манчестер Сити, Крис Ричардс Бавария 20 лет и.т.д. Понятно что эта молодёжь будет основой сборной США на домашнем ч/м 2026 года. Они уже сейчас готовят качественную и сильную команду которая может показать хороший результат. Есть смысл задуматься руководителям и тренерскому составу сборной России, что необходимо и нужно сделать уже сейчас, для подготовки команды к большим турнирам, чтобы не потерять драгоценное время. Удачи всем и болейте только футболом.
Анпилкин
Анпилкин
13 октября в 07:19
Очнулся чел
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ЮЗИК (раскрыть)
13 октября в 07:08
...или с ручника забывает сняться ;)
ЮЗИК
ЮЗИК
13 октября в 06:52
У него позднее зажигание
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