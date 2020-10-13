«Барселона» готова сделать предложение по трансферу Погба в январе

Полузащитник Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, «Барселона» готова подписать французского хавбека. Контракт футболиста истекает следующим летом, однако МЮ всё ещё не договорился с игроком о новом соглашении. Стоит отметить, что у «красных дьяволов» есть опция продления контракта ещё на один сезон.
Отмечается, что «Барселона» готова сделать предложение по трансферу Погба уже в январе. Сам полузащитник изъявляет желание покинуть «Манчестер Юнайтед».
Ранее одним из главных претендентов на Погба являлся мадридский «Реал».
бриллиант, который должен был стать "новым" Месси по уровню игры
все решения рук-ва МЮ пока направлены только на укрепление статуса "середняка". мало того, что они уже сейчас не смогут конкурировать за действительно топ футболистов (ну или очень перспективных) на рынке, так они и последние свои козыри упускают
бриллиант, который должен был стать "новым" Месси по уровню игры
все решения рук-ва МЮ пока направлены только на укрепление статуса "середняка". мало того, что они уже сейчас не смогут конкурировать за действительно топ футболистов (ну или очень перспективных) на рынке, так они и последние свои козыри упускают