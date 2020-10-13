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«Барселона» готова сделать предложение по трансферу Погба в январе

13 октября 2020, 15:48

Полузащитник Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, «Барселона» готова подписать французского хавбека. Контракт футболиста истекает следующим летом, однако МЮ всё ещё не договорился с игроком о новом соглашении. Стоит отметить, что у «красных дьяволов» есть опция продления контракта ещё на один сезон.

Отмечается, что «Барселона» готова сделать предложение по трансферу Погба уже в январе. Сам полузащитник изъявляет желание покинуть «Манчестер Юнайтед».

Ранее одним из главных претендентов на Погба являлся мадридский «Реал».

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Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995
13 октября в 22:12
как можно было МЮ профукать такого таланта, я просто не понимаю)
бриллиант, который должен был стать "новым" Месси по уровню игры
все решения рук-ва МЮ пока направлены только на укрепление статуса "середняка". мало того, что они уже сейчас не смогут конкурировать за действительно топ футболистов (ну или очень перспективных) на рынке, так они и последние свои козыри упускают
Lucky luciano
Lucky luciano
13 октября в 21:09
мю может еще на год спокойно продлить
hoper
hoper
13 октября в 20:52
Боже храни Барселону
dimagas2
dimagas2
13 октября в 19:53
Усиление для МЮ)))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
13 октября в 19:11
Кусареса лучше верните!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
13 октября в 19:11
Очередная жирная утка )))
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 18:26
Пусть забирают негра.
barcamilan
barcamilan
13 октября в 18:25
какая нафик погба? не нужно нам это бревно
Juve14
Juve14
13 октября в 18:06
Он в Юве перейдет, и будет играть на истощение как и прежде за Юве! Потомучто он любит Ювентус, а в МЮ он пошел за деньгами щедро одарив свой любимый клуб Ювентус 110ю лимонами валюты! Он полосатый, он черно-белый!
Мessi 10
Мessi 10
13 октября в 17:30
Пусть Реал забирает, нам не жалко
Van Vanovich
Van Vanovich
13 октября в 17:23
Пошли утки.
Анд-м
Анд-м
13 октября в 17:20
Продавайте пока это ленивое существо, что-то стоит 🤬
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 октября в 17:13
В Реал уйдёт,там хорошо!😜😜😜
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 16:19
да докатились))) а когда реальную команду собирать то будете? печально это видеть)))
shlifen
shlifen
13 октября в 16:18
Думаю все могут расслабится - МЮ продлит контракт ещё на сезон, а летом будет продавать его в Реал =))
mihaluch
mihaluch
13 октября в 15:58
Раз изьявляет желание надо освобождать.
shlomo
shlomo
13 октября в 15:56
Очень смахивает все на утятину....
ДСА
ДСА
13 октября в 15:51
Уходит-уходит и никак не уйдет.
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 15:51
А как же Реал?! И зачем он Барселоне..?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
13 октября в 15:48
пока не нужен
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