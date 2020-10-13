«Барселона» готова сделать предложение по трансферу Погба в январе

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13 октября 2020, 15:48

Полузащитник может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, «Барселона» готова подписать французского хавбека. Контракт футболиста истекает следующим летом, однако МЮ всё ещё не договорился с игроком о новом соглашении. Стоит отметить, что у «красных дьяволов» есть опция продления контракта ещё на один сезон.

Отмечается, что «Барселона» готова сделать предложение по трансферу Погба уже в январе. Сам полузащитник изъявляет желание покинуть «Манчестер Юнайтед».

Ранее одним из главных претендентов на Погба являлся мадридский «Реал».