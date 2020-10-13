ГлавнаяНовости

Гризманн готов зимой перейти в ПСЖ

13 октября 2020, 11:50

Нападающий Антуан Гризманн недоволен своим положением в «Барселоне».

Как сообщается, французский форвард не чувствует поддержку со стороны капитана клуба Лионеля Месси и наставника команды Рональда Кумана. В «Барселоне» Гризманна не расценивают в качестве одного из лидеров команды. Ещё одной проблемой является тот факт, что футболист все ещё не смог адаптироваться к стилю игры «сине-гранатовых», продолжая находиться в далеко не самой лучшей форме.

Отмечается, что Гризманн рассматривает вариант с уходом из «Барселоны». Француз готов покинуть команду уже в январе. В услугах форварда заинтересован ПСЖ, а сам Гризманн оптимистично настроен относительно своего перехода в парижский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Все новости
Зидан: «Холанд — не мой футболист, но он хорош»
Сегодня, 03:00 Комментарии4
Слухи«Уотфорд» отказал «Кристал Пэлас» в трансфере Сарра за 25 млн фунтов
Вчера, 16:13 Комментарии6
Слухи«Ливерпуль» нацелен на подписание Адамы Траоре в январе
Вчера, 13:40 Комментарии11
Слухи«Боруссия» не продаст Холанда раньше 2022 года. На игрока претендует «Реал»
Вчера, 13:22 Комментарии9
СлухиДепай перейдет в «Барселону» в январе. С «Лионом» достигнута договоренность
Вчера, 12:49 Комментарии14
Слухи«Реал» определил Камавинга в качестве главной трансферной цели на 2021 год
Вчера, 11:09 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
13 октября в 17:26
Он устал играть в антифутбол Симеоне. Но уже не может влиться в другую тактику.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
13 октября в 15:59
Жаль в свое время в МЮ не перешел, вместо Барселоны надо было оставаться в Атлетико
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 12:16, ред.
Не надо было уходить от топ-тренера-Д.Симеоне, из Атлетико, где тебя понимали, ценили, где ты был на ведущих ролях в команде, чтобы теперь не жаловаться на свою судьбу в Барселоне,и чтобы не думать: куда пойти, куда податься... А.Гризманн, ещё один "герой" из серии: "От добра, добра не ищут"...
КЭТиК
КЭТиК
13 октября в 12:10
Он уже и в ПСЖ может не потянет, нужен клуб попроще.
shlomo
shlomo
13 октября в 12:01
Все может до зимы измениться
mihaluch
mihaluch
13 октября в 11:52
Если в ПСЖ лучше то уходи.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 октября в 11:51
Клиент окончательно дозрел.
Big krendel
Big krendel
13 октября в 11:50
Антуан погорячился, перейдя в Барсу
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
13 октября в 11:50
Отлично будет если перейдет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100