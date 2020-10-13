Гризманн готов зимой перейти в ПСЖ

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13 октября 2020, 11:50

Нападающий недоволен своим положением в «Барселоне».

Как сообщается, французский форвард не чувствует поддержку со стороны капитана клуба и наставника команды . В «Барселоне» Гризманна не расценивают в качестве одного из лидеров команды. Ещё одной проблемой является тот факт, что футболист все ещё не смог адаптироваться к стилю игры «сине-гранатовых», продолжая находиться в далеко не самой лучшей форме.