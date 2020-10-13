Гризманн готов зимой перейти в ПСЖ

Нападающий Антуан Гризманн недоволен своим положением в «Барселоне».
Как сообщается, французский форвард не чувствует поддержку со стороны капитана клуба Лионеля Месси и наставника команды Рональда Кумана. В «Барселоне» Гризманна не расценивают в качестве одного из лидеров команды. Ещё одной проблемой является тот факт, что футболист все ещё не смог адаптироваться к стилю игры «сине-гранатовых», продолжая находиться в далеко не самой лучшей форме.
Отмечается, что Гризманн рассматривает вариант с уходом из «Барселоны». Француз готов покинуть команду уже в январе. В услугах форварда заинтересован ПСЖ, а сам Гризманн оптимистично настроен относительно своего перехода в парижский клуб уже в зимнее трансферное окно.