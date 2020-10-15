«Челси» летом попробует купить Холанда

The Sun сообщает, что «Челси» планирует приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Лондонский клуб предпримет попытку оформить трансфер талантливого игрока следующим летом.
В контракте форварда присутствует пункт с суммой отступных в размере 70 млн евро.
Напомним, что ранее Холандом также интересовался «Реал».
Ждем и следим за парнем .
Ждем и следим за парнем .
А ведь еще и агентам платить надо . Вариантов будет несколько - определенно.
А ведь еще и агентам платить надо . Вариантов будет несколько - определенно.