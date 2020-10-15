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«Челси» летом попробует купить Холанда

15 октября 2020, 11:12

The Sun сообщает, что «Челси» планирует приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Лондонский клуб предпримет попытку оформить трансфер талантливого игрока следующим летом.

В контракте форварда присутствует пункт с суммой отступных в размере 70 млн евро.

Напомним, что ранее Холандом также интересовался «Реал».

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sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 октября в 13:43
Несомненно)
dimagas2
dimagas2 ответ Rheinfall (раскрыть)
15 октября в 13:31
Ключевое слово"если")))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
15 октября в 13:16
Вполне возможно , что так и сделают. Но надо все же подождать и посмотреть как Холанд дальше будет себя проявлять , парень молод и играет неровно. Ведь чуть плотнее оборона и он не так заметен , как хотелось бы. Да и желание игрока все же надо учитывать.
Ждем и следим за парнем .
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 октября в 12:48
Я имел в виду что придется продавать если отпускные предложат или переподписать с увеличением отпускных и зарплаты)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
15 октября в 12:38
Ну почему же??? Эти отступные могут предложить несколько команд. Не надо забывать про желание самого Холанда, плюс личный контракт надо оговаривать , так что очередь будет.
А ведь еще и агентам платить надо . Вариантов будет несколько - определенно.
Rheinfall
Rheinfall
15 октября в 12:20
Ни Челси ни тем более итальянская старуха Холанда не получат (если только года так в 33-34). Если Реал Мбапе подпишет то Холанд в Баварию перейдет и на долгое время Лёву там заменит.
h8you
h8you
15 октября в 12:05
ага сейчас...Холланд будет играть либо в Реале,либо в Ювентусе
shlifen
shlifen
15 октября в 11:52, ред.
Жаждущих будет много, а вот отступные в 75 (про 70 вроде нигде кроме сан не писали) будут аж зимой будущего года =)) Потому летом Дортмунд вероятно его за 100 будет пытаться продавать - и почему-то мне кажется что и за 100 жаждущих купить будет много =)))
Анд-м
Анд-м
15 октября в 11:49
Не жирно им будет? 😁
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 октября в 11:42
Отступные прописаны! Не получиться
Leha-ha50
Leha-ha50
15 октября в 11:25
За Холандом явно выстроится очередь, да и захочет ли Боруссия его продавать???
dankoff1986
dankoff1986
15 октября в 11:23
Ещё бы верить,в то что сан пишет.Один из самых мусорных источников
Gahi
Gahi
15 октября в 11:14
Нужно торопиться, можно и опоздать.
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