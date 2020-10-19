Главный тренер «СКА-Хабаровск» Поддубский подал в отставку

Алексей Поддубский подал в отставку с поста главного тренера «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сегодня на общекомандном собрании специалист сообщил о своём решении футболистам, после чего дал комментарии пресс-службе клуба:
Я благодарен нашим болельщикам за терпение и веру в команду, но очередной матч с лидером ФНЛ не принёс положительного результата. Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере. Что-то разладилось в игре, пропала уверенность ребят в своих силах. Мне не удалось вывести команду из «штопора». Поэтом логично я должен уступить своё место новому специалисту и подать в отставку. Надеюсь, такие перемены встряхнут парней. Я в них верю, ведь у нас собраны хорошие и перспективные футболисты, у которых хорошее будущее. Я благодарен всем за самоотдачу. Желаю как можно скорее преодолеть чёрную полосу и удачи моему родному клубу!
Напомним, что контракт Поддубского истекал летом следующего года.