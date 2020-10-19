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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Поддубский подал в отставку

сегодня, 09:41

Алексей Поддубский подал в отставку с поста главного тренера «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня на общекомандном собрании специалист сообщил о своём решении футболистам, после чего дал комментарии пресс-службе клуба:

Я благодарен нашим болельщикам за терпение и веру в команду, но очередной матч с лидером ФНЛ не принёс положительного результата. Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере. Что-то разладилось в игре, пропала уверенность ребят в своих силах. Мне не удалось вывести команду из «штопора». Поэтом логично я должен уступить своё место новому специалисту и подать в отставку. Надеюсь, такие перемены встряхнут парней. Я в них верю, ведь у нас собраны хорошие и перспективные футболисты, у которых хорошее будущее. Я благодарен всем за самоотдачу. Желаю как можно скорее преодолеть чёрную полосу и удачи моему родному клубу!

Напомним, что контракт Поддубского истекал летом следующего года.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:37
Ожидаемое решение!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:55
Срочно юрана в хабару)))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:34
Не самый плохой тренер.
beefs
beefs
сегодня в 10:16
ну что же, бывает...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:03
СКА-Хабаровск, в сезоне 2017/2018 игравшее в РФПЛ, находится в 4 очках, от зоны вылета в ФНЛ. Тренеру, причастному к данному прогрессу, ничего не остается, как подать в отставку.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 09:56
Давно пора
shlomo
shlomo
сегодня в 09:42
Не срослось что то...удачи в дальнейшем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:42
Ну что делать, бывает...
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