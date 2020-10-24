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Пьянич: «Сарри не доверял игрокам „Ювентуса“»

сегодня, 11:49

Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич, который недавно перешел в «Барселону», поделился мнением об экс-наставнике туринской команды Маурицио Сарри.

Сарри не доверял своим игрокам, и это беспокоило. Обидно, когда тренер неправильно оценивает своих футболистов. Каждый игрок «Юве» всегда делал всё возможное для успеха клуба. Нельзя иметь хорошие взаимоотношения только с одним или двумя игроками, это плохо влияет на коллектив в целом.

Никто не сомневается в квалификации Сарри, хотя проблемы были. Но в итоге мы вновь стали чемпионами Италии, и это нельзя воспринимать как должное.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:09
Значит был повод не даверять!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:57
ничего не делая получал бабки и до сих получает)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:49
У каждого свои бзики...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:49
А кому он доверял?
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