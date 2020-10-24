Пьянич: «Сарри не доверял игрокам „Ювентуса“»

Бывший полузащитник «Ювентуса» , который недавно перешел в «Барселону», поделился мнением об экс-наставнике туринской команды .

Сарри не доверял своим игрокам, и это беспокоило. Обидно, когда тренер неправильно оценивает своих футболистов. Каждый игрок «Юве» всегда делал всё возможное для успеха клуба. Нельзя иметь хорошие взаимоотношения только с одним или двумя игроками, это плохо влияет на коллектив в целом.

Никто не сомневается в квалификации Сарри, хотя проблемы были. Но в итоге мы вновь стали чемпионами Италии, и это нельзя воспринимать как должное.