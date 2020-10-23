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Вилков получил назначение на матч ФНЛ

сегодня, 19:56
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейЗавтра в 14:00 Не начался

В матче 17-го тура ФНЛ «Оренбург» — «Енисей» произошла замена арбитра. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Вместо Сергея Чебана, получившего сомнительный тест на коронавирус, матч обслужит Михаил Вилков.

Полная бригада: арбитр — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистент арбитра — Александр Чекалин (Воронеж), Александр Приходько (Москва); инспектор — Владимир Гамеев (Протвино); делегат — Сергей Гуторенко (Московская область).

Напомним, что ранее РФС вынес решение по судейству Вилкова в матче 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином».

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 20:52
Сериал - Лучше звоните Вилкоу)))
112910415
112910415
сегодня в 20:47
дело его будет жить !
Footbolista
Footbolista ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 20:34, ред.
А что по вашему, сам конверт уже ничего не стоит?...(С)
Big krendel
Big krendel
сегодня в 20:19
В ФНЛ теперь будет косячить.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:19
Тяжёлый матч для хозяев... И тут....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:18
Тем не менее иметь свой фарм клуб в РПЛ - это очень полезная затея.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 20:14
Газпром своих не бросает, даже если они уже в фнл играют)))
David Young
David Young ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:14
Понятно, что они всё ещё под газпромовскими знамёнами ходят. Я имел ввиду, что не сверх важен Оренбург для них, до уровня Зенита в этом плане далеко.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:11
долой продажных судей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!позор судейским!!!!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:10
А теперь :
ДСА
ДСА
сегодня в 20:10
Решили поддержать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:08
Пашёл в фнл показывать мастер класс! 🤣😜
Loko57
Loko57
сегодня в 20:07
Может коронавирус тут не при чём.
David Young
David Young ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:04
Мне кажется, Оренбург уже не является "приоритетным проектом" Газпрома.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:00
Дан приказ помочь "побратиму".
beefs
beefs ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 19:59
все будет зависеть от толщины конверта...
David Young
David Young
сегодня в 19:57
Надеюсь, в ФНЛ он не напортачит.
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