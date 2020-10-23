Вилков получил назначение на матч ФНЛ

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сегодня, 19:56

В матче 17-го тура ФНЛ «Оренбург» — «Енисей» произошла замена арбитра. Об этом сообщает официальный сайт РФС .

Вместо Сергея Чебана, получившего сомнительный тест на коронавирус, матч обслужит Михаил Вилков. Полная бригада: арбитр — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистент арбитра — Александр Чекалин (Воронеж), Александр Приходько (Москва); инспектор — Владимир Гамеев (Протвино); делегат — Сергей Гуторенко (Московская область).