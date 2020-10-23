Вилков получил назначение на матч ФНЛ

В матче 17-го тура ФНЛ «Оренбург» — «Енисей» произошла замена арбитра. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Вместо Сергея Чебана, получившего сомнительный тест на коронавирус, матч обслужит Михаил Вилков.
Полная бригада: арбитр — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистент арбитра — Александр Чекалин (Воронеж), Александр Приходько (Москва); инспектор — Владимир Гамеев (Протвино); делегат — Сергей Гуторенко (Московская область).
Напомним, что ранее РФС вынес решение по судейству Вилкова в матче 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином».