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Арбитр Алексей Еськов решил завершить карьеру по состоянию здоровья

сегодня, 17:20

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Алексей Еськов завершил профессиональную карьеру по состоянию здоровья.

Алексей Еськов действительно не вошел в список судей, рекомендованных ФИФА. Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру арбитра по состоянию здоровья. Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых — в Премьер-Лиге. Постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства.

Напомним, что Еськов приостановил карьеру после скандального матча «Спартака» в августе.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:03
Наверняка имеет несколько заправок от федуна и зачем париться.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:58
На заслуженный отдых.....
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 17:55
Накопил на старость газовых баксов аххах
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:52
Половине судейского корпуса нужно досрочно завершать карьеру из за профнепригодности.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 17:52
Намекнули что случше свалить самому
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:50
Роман Широков, теперь "Ахмат" лучше уйти самому "по здоровью", чем дожидаться проблем со здоровьем)
kust07
kust07
сегодня в 17:43
Неужели совесть есть у Еськова?
beefs
beefs
сегодня в 17:42
вот как действует эликсир правды...
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 17:41
Войдёт навечно в зал питерской славы. Не Вилков, конечно, или, допустим, Иванов, но судья для газпромовских команд важный.
Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 17:40
Настриг с Газпрома, можно на покой
mr.Nekto
mr.Nekto
сегодня в 17:35
Плакать не будем. Накосячил за карьеру...
David Young
David Young
сегодня в 17:34
Не уверен, что здоровье стало единственном причиной, но скорее всего, это и есть главная причина. Надеюсь, что в возможной последующей деятельности, связанной с судейством, он будет полезен и объективен в своих оценках.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:25
Полиграф крайне негативно влияет не нервную систему и стимулирует завершение карьеры.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:24
Это означает, что Вилков будет судить вечно. Здоровье богатырское.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 17:24
Гвардия Федуна редеет. )))))
pomor45
pomor45
сегодня в 17:23
Федун его добил.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 17:23
на жизнь заработал,один матч открытия баклан арены только чего стоит
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:21
ашоту тоже нас пора покинуть))))))))))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:21
Да лана! С ним было весело!
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