Арбитр Алексей Еськов решил завершить карьеру по состоянию здоровья

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Алексей Еськов завершил профессиональную карьеру по состоянию здоровья.

Алексей Еськов действительно не вошел в список судей, рекомендованных ФИФА . Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру арбитра по состоянию здоровья. Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых — в Премьер-Лиге. Постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства.