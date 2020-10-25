Клопп раздумывает об уходе из «Ливерпуля»

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сегодня, 09:55

Главный тренер «Ливерпуля» раздумывает о своём уходе из клуба.

Немецкий специалист выиграл АПЛ и Лигу чемпионов с «красными», добившись выдающихся результатов. Теперь Клопп готов к новым вызовам.

Как сообщается, «Ливерпуль» уже рассматривает двух кандидатов на замену 53-летнему наставнику. Основным претендентом на должность нового главного тренера «Ливерпуля» является экс-наставник «Тоттенхэма» , которого слухи активно сватают в мадридский «Реал».

Отмечается, что если переговоры с Почеттино не увенчаются успехом, «Ливерпуль» переключит своё внимание на главного тренера «Лидса» .