Клопп раздумывает об уходе из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раздумывает о своём уходе из клуба.
Немецкий специалист выиграл АПЛ и Лигу чемпионов с «красными», добившись выдающихся результатов. Теперь Клопп готов к новым вызовам.
Как сообщается, «Ливерпуль» уже рассматривает двух кандидатов на замену 53-летнему наставнику. Основным претендентом на должность нового главного тренера «Ливерпуля» является экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, которого слухи активно сватают в мадридский «Реал».
Отмечается, что если переговоры с Почеттино не увенчаются успехом, «Ливерпуль» переключит своё внимание на главного тренера «Лидса» Марсело Бьелсу.
Даже для домыслов нет повода и причин...
Клопп в фавОре у судьбы, которая ещё некоторое время будет одаривать его своим вниманием и расположением..:))
Даже для домыслов нет повода и причин...
Клопп в фавОре у судьбы, которая ещё некоторое время будет одаривать его своим вниманием и расположением..:))
Вместе с ним продлили контракты и его ассистенты - Питер Кравитц и Пепийн Лииндерс...
Вместе с ним продлили контракты и его ассистенты - Питер Кравитц и Пепийн Лииндерс...