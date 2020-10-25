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Клопп раздумывает об уходе из «Ливерпуля»

сегодня, 09:55

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раздумывает о своём уходе из клуба.

Немецкий специалист выиграл АПЛ и Лигу чемпионов с «красными», добившись выдающихся результатов. Теперь Клопп готов к новым вызовам.

Как сообщается, «Ливерпуль» уже рассматривает двух кандидатов на замену 53-летнему наставнику. Основным претендентом на должность нового главного тренера «Ливерпуля» является экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, которого слухи активно сватают в мадридский «Реал».

Отмечается, что если переговоры с Почеттино не увенчаются успехом, «Ливерпуль» переключит своё внимание на главного тренера «Лидса» Марсело Бьелсу.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 10:56
неужели захотелось чего ни будь новенького...
ДСА
ДСА
сегодня в 10:50
Это просто способ выторговать условия получше.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:49
А Ливеру куда идти ?
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 10:48
На пенсию собрался
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:37
Ты, это, брось
112910415
112910415
сегодня в 10:33
... и никто не знает , зачем ему звонил Миллер !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:31
Не вижу смысла что то менять, ни клубу, ни тренеру
particular
particular
сегодня в 10:29
Прагматичный немец нигде и никак не ангажирует свои идеи и замыслы...
Даже для домыслов нет повода и причин...
Клопп в фавОре у судьбы, которая ещё некоторое время будет одаривать его своим вниманием и расположением..:))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:28, ред.
Раздумывает, не значит, что уходит, раздумывать можно долго...Тем более, что контракт с Ливерпулем у Клоппа до 2024 года, и продлил он его в декабре 2019 г!!!. Почему бы теперь и не "подумать об уходе", имея "на руках" контракт до 2024 года...
Вместе с ним продлили контракты и его ассистенты - Питер Кравитц и Пепийн Лииндерс...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:25
7:2, спасибо за все Юрген
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 10:18
Ни как в Ротор собрался
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:07, ред.
Семак проигрывает два матча подряд. Юрген Клопп начинает говорить о новых вызовах. Есть ли здесь связь? От разъяренного неудачами Миллера всего могу ожидать.
Вот это номер
Вот это номер
сегодня в 10:05
После 7:2 по неволе задумаешься)
shlomo
shlomo
сегодня в 10:04, ред.
Эх....если бы это он сделал летом, после такого триумфа, то остался бы "непобедимой" легендой и для Ливера и для Туманного Альбиона.... а ведь предложения были...если не ошибаюсь, то его контракт с Ливером заключен до 24 года и после него Юрген собирался годик отдохнуть....ну при любом раскладе такой тренер без работы не окажется...будем смотреть на развитие ситуации...и если уже начали искать ему замену, то значит дыма без огня нет...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 10:03
Утятина Клопп никуда не уйдет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:02
А чем ему Ливер плох? Пусть тогда идет поднимать слабаков типа Уфы или Ротора. Вот это будет вызов...
Martini_1987
Martini_1987
сегодня в 09:57
Лишь бы написать что-нибудь, как говорится))
Big krendel
Big krendel
сегодня в 09:56
Великий тренер, великий клуб. Что ещё надо?
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