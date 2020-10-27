Гинтер — о Бензема: «Мы способны закрыть его всей командой»

Защитник гладбахской «Боруссии» поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

Не думаю, что мне стоит рассказывать про Бензема. Он топовый форвард и является таковым уже долгие годы. Его сложно сдерживать, но я думаю, что мы способны закрыть его всей командой.

Все мы рады видеть Йонаса Хофманна (хавбек «Боруссии» — прим. «Соккер.ру») в такой замечательной форме. Мы знаем его уже долгое время. Он опасно исполняет «стандарты», забил несколько пенальти и здорово участвует в голевых комбинациях в целом.