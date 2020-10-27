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Гинтер — о Бензема: «Мы способны закрыть его всей командой»

сегодня, 11:07
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Защитник гладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

Не думаю, что мне стоит рассказывать про Бензема. Он топовый форвард и является таковым уже долгие годы. Его сложно сдерживать, но я думаю, что мы способны закрыть его всей командой.

Все мы рады видеть Йонаса Хофманна (хавбек «Боруссии» — прим. «Соккер.ру») в такой замечательной форме. Мы знаем его уже долгое время. Он опасно исполняет «стандарты», забил несколько пенальти и здорово участвует в голевых комбинациях в целом.

Ранее ожиданиями от матча поделился главный тренер «Боруссии».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:26
Главное судей закройте))
beefs
beefs
сегодня в 11:15
в команде же не только Бензема...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 11:15
Бензема и закрыть не надо, он с метра не попадает.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:09
так не пойдёт))) нужно играть)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:08
Хоть и топовый но закроют.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:08
Посмотрим, устоят ли немчики или нет...
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