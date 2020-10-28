Месси продлит контракт с «Барселоной» после ухода Бартомеу

Источник со ссылкой на Daily Telegraph сообщает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси, скорее всего, продлит контракт с клубом.
Действующее соглашение рассчитано до 2021 года.
Такое решение связано с тем, что Хосеп Бартомеу ушел с поста президента клуба. Не секрет, что между Месси и Бартомеу были разногласия. Теперь Месси сможет спокойно продолжить карьеру в родном клубе.
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