Месси продлит контракт с «Барселоной» после ухода Бартомеу

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сегодня, 11:45

Источник со ссылкой на Daily Telegraph сообщает, что нападающий «Барселоны» , скорее всего, продлит контракт с клубом.

Действующее соглашение рассчитано до 2021 года.

Такое решение связано с тем, что Хосеп Бартомеу ушел с поста президента клуба. Не секрет, что между Месси и Бартомеу были разногласия. Теперь Месси сможет спокойно продолжить карьеру в родном клубе.