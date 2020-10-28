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Месси продлит контракт с «Барселоной» после ухода Бартомеу

сегодня, 11:45

Источник со ссылкой на Daily Telegraph сообщает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси, скорее всего, продлит контракт с клубом.

Действующее соглашение рассчитано до 2021 года.

Такое решение связано с тем, что Хосеп Бартомеу ушел с поста президента клуба. Не секрет, что между Месси и Бартомеу были разногласия. Теперь Месси сможет спокойно продолжить карьеру в родном клубе.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:02
Еще раз пять все поменяется.
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 11:54
Что там говорили про светлое будущее балета? С гномом светлого будущего-то не будет.
FROBI
FROBI
сегодня в 11:52
Не кажи гоп...
Сейчас придёт новый босс, первая тёрка с гномом, и... Сказка про белого бычка-продлевателя )
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:50
Выжил таки старика...
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