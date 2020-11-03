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«Манчестер Сити» готовит контракт для Месси

вчера, 12:07

Сообщается, что «Манчестер Сити» готовит контракт для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

В январе 2021 года «горожане» собираются сделать предложение аргентинцу. Капитан каталонцев сможет вести переговоры с клубами, так как у него останется шесть месяцев до истечения соглашения с «Барселоной».

Английский клуб хочет убедить Месси присоединиться к «Манчестер Сити», пользуясь его сложными отношениями с руководством «блаугранас».

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Все комментарии
Homelander
Homelander ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:32
Если выставят на трансфер как знать - выстроятся в ряд и первым будет ПСЖ. Все зависит от экономической ситуации Барсы о которой мы нечего не знаем.
sihafazatron
sihafazatron ответ Homelander (раскрыть)
вчера в 19:22
зимой никто его покупать не будет.
STVA 1
STVA 1 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 18:26
Скорее да чем нет... Думаю Сити он нужен более в коммерческом плане)
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:49
Сити шарят, 10 раз этот трансфер окупится.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:28
ПСЖ наверное самый идеальный вариант,ведь Неймар не зря передумал переходить в Барсу. Бегунка Мбаппе продадут в Реал за 200,а Месси бесплатно достанется,там и контракт составят и досрочное чемпионство.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:26
в игровом получит пару раз по кумполу от Сотона или Бёрнли и попросится в ЛолИгу.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:25
скорее всего летом перейдёт за 750 лямов - ну это же Месси!))))
hoper
hoper
вчера в 16:32
календарь АПЛ пожалуйста
pomor45
pomor45
вчера в 15:06
Какие сложные отношения? Гном увидел, что кормушка худеет и ищет новую.
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 14:34
Какие на "сложные отношения с руководством"?! Презик ушёл, что теперь-то? Или там ещё толпа недоброжелателей инопланетянина?
311
311
вчера в 13:49
Тогда шейхи сделают всё, чтобы Бармалей остался в Барсе!)
Homelander
Homelander ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:35
Ну а Барса зимой продать, что же они идиоты по твоему его бесплатно отдавать? Коррупция она везде, все стороны хотят нажится.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 13:22
С игровой точки зрения Месси если и может повлиять на МС,то только негативно.Т.к. попросит заоблачную зарплату,на которую он давно не играет, тем самым нарушит существующий микроклимат в раздевалке.Но для МС это хорошая возможность пополнить свою армию болельщиков за счёт его персофанов,пусть это и будут в основном непостоянные малолетки..
STVA 1
STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 13:11
Эти деньги они отобьют с лихвой!В игровом плане хз чего получится!
sihafazatron
sihafazatron ответ Homelander (раскрыть)
вчера в 13:08
о каких 150 лямах речь? из этой новости я понял, что сити хочет его летом на халяву взять)
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 13:07, ред.
надо будет потом в профиле не забыть написать что "с детства за ман.сити
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:06
че опять новый сезон сериала "побег хоббита"?))
Homelander
Homelander
вчера в 12:38
150 лямов и 50 зарплата, для Барсы это выгодно. С него выжали все что можно.
NGYRZ
NGYRZ ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 12:28
Чем интересно, что разгрузит их зарплатную ведомость и принесет казне клуба дополнительные 100 млн.?!
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 12:27
Вот и видно станет кто есть кто.
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 12:26
Ман. Сити денег по ходу девать некуда, покупать игрока, который уже не тянет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:25
Вот теперь Месси отомстит Барселоне!
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:19
Бесполезная авантюра и трата денег!
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 12:14
Да, определенно
И зрителям будет интересно
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 12:13
я бы хотел посмотреть его в другом любом клубе ИМХО
Барсе он и так уже отдал всю свою карьеру!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:10
Кашу ему приготовьте
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