«Манчестер Сити» готовит контракт для Месси

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вчера, 12:07

Сообщается, что «Манчестер Сити» готовит контракт для нападающего «Барселоны» .

В январе 2021 года «горожане» собираются сделать предложение аргентинцу. Капитан каталонцев сможет вести переговоры с клубами, так как у него останется шесть месяцев до истечения соглашения с «Барселоной».

Английский клуб хочет убедить Месси присоединиться к «Манчестер Сити», пользуясь его сложными отношениями с руководством «блаугранас».