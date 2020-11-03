«Манчестер Сити» готовит контракт для Месси

Сообщается, что «Манчестер Сити» готовит контракт для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
В январе 2021 года «горожане» собираются сделать предложение аргентинцу. Капитан каталонцев сможет вести переговоры с клубами, так как у него останется шесть месяцев до истечения соглашения с «Барселоной».
Английский клуб хочет убедить Месси присоединиться к «Манчестер Сити», пользуясь его сложными отношениями с руководством «блаугранас».
И зрителям будет интересно
И зрителям будет интересно
Барсе он и так уже отдал всю свою карьеру!!!
Барсе он и так уже отдал всю свою карьеру!!!