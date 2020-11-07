Моуриньо: «Несколько побед для меня не повод „улететь на луну“»

Главный тренер «Тоттенхэма» в преддверии матча с «Вест Бромвичем» в 8-м туре АПЛ подчеркнул, что трезво оценивает последние успехи своей команды в чемпионате.

Чувствую ли я, что «Тоттенхэм» вышел на путь к триумфу? Нет, нет и нет. У меня многолетний футбольный опыт, и несколько побед для меня повод «улететь на луну», как и несколько поражений не являются поводом для «падения в ад».

Всё дело в балансе, в том, чтобы идти от матча к матчу, стараться прогрессировать и смотреть, что будет дальше.

Я ожидал, что мы наберём чуть больше очков в Премьер-Лиге. Мы потеряли очки, которые не должны были терять. К тому же у нас сейчас 6 очков в Лиге Европы, а я ожидал набрать 9 баллов.