ГлавнаяНовости

Моуриньо: «„Тоттенхэм“ мог бы стать чемпионом во многих европейских лигах»

сегодня, 10:43

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо считает, что клуб будет бороться за чемпионский титул во многих странах Европы, но ему будет трудно претендовать на триумф в АПЛ.

Я бы сказал, что наша команда может стать чемпионом во многих европейских странах.

АПЛ — самая сложная лига, потому что в Премьер-Лиге вы можете провести хороший сезон, можете иметь много очков, но в конце концов есть «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Арсенал».

Это означает, что ты можешь провести хороший сезон и не стать чемпионом. Так что же мы можем сделать? Мы играем матч за матчем. Мы стараемся побеждать, нас не волнуют другие.

Уверяю вас, я не беспокоюсь ни о «Лестере» против «Вулверхэмптона», ни о «Сити» против «Ливерпуля». Если «Ливерпуль» выигрывает, то только потому, что «Сити» теряет очки. Если «Лестер» выигрывает, то это потому, что «Вулвз» потеряли очки.

Так что мне всё равно, я просто хочу, чтобы команда играла матч за матчем, а потом, в конце сезона, посмотрим, что у нас получится.

Накануне «Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» в матче АПЛ.

Все новости
Билич: «Для меня глупо поднимать вопрос о моём будущем в „Вест Бромвиче“»
Сегодня, 09:37 Комментарии2
Гаттузо: «Мне не нравятся разговоры о Скудетто и наших лёгких победах»
Сегодня, 09:08 Комментарии3
«Это моя вина». Зидан прокомментировал разгромное поражение от «Валенсии»
Сегодня, 08:46 Комментарии10
Пиоли — о матче с «Вероной»: «Златан был разочарован ничьей»
Сегодня, 08:30 Комментарии8
Пирло: «„Ювентусу“ не хватает злости и желания»
Сегодня, 08:22 Комментарии7
СлухиБолельщики «Фиорентины» настаивают на увольнении Якини
Вчера, 13:10 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:21
а вот в англии нет)))))))))))))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:06
ну и наболтал всего))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:56
Российский ФНЛ уж точно выиграет без сомнения.
beefs
beefs
сегодня в 10:54
Ну и что, вы же в АПЛ...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:48
Где-нибудь в Молавии возможно да а вот надо попробовать в АПЛ.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:45
Только не в бельгии, там антверпен есть))
ДСА
ДСА
сегодня в 10:44
Очень сомнительное утверждение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100