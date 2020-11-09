Моуриньо: «„Тоттенхэм“ мог бы стать чемпионом во многих европейских лигах»

Главный тренер «Тоттенхэма» считает, что клуб будет бороться за чемпионский титул во многих странах Европы, но ему будет трудно претендовать на триумф в АПЛ .

Я бы сказал, что наша команда может стать чемпионом во многих европейских странах.

АПЛ — самая сложная лига, потому что в Премьер-Лиге вы можете провести хороший сезон, можете иметь много очков, но в конце концов есть «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Арсенал».

Это означает, что ты можешь провести хороший сезон и не стать чемпионом. Так что же мы можем сделать? Мы играем матч за матчем. Мы стараемся побеждать, нас не волнуют другие.

Уверяю вас, я не беспокоюсь ни о «Лестере» против «Вулверхэмптона», ни о «Сити» против «Ливерпуля». Если «Ливерпуль» выигрывает, то только потому, что «Сити» теряет очки. Если «Лестер» выигрывает, то это потому, что «Вулвз» потеряли очки.

Так что мне всё равно, я просто хочу, чтобы команда играла матч за матчем, а потом, в конце сезона, посмотрим, что у нас получится.