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Ерохин: «Был очень рад вызову в сборную России, соскучился по атмосфере»

сегодня, 18:49

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал вызов в сборную России.

Был очень рад вызову в сборную, соскучился по атмосфере. Приехал в Новогорск с хорошим настроением. После чемпионата мира возвращаешься сюда, как к себе домой. Всё здесь знакомо и понятно.

На предматчевом занятии был дискомфорт, который не позволил участвовать в матче с «Краснодаром», но постепенно мне становится лучше. Буду здесь готовиться под наблюдением врачей.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 19:41
Тоже так думаю.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:31
ну если он его вызвал это же еще не значит что будет играть в основе)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:21
Могу с высокой долей вероятности назвать состав (не на товарняк с Молдовой , а на официальные) полузащиты. Оздоев, Зобнин, Миранчук и Ерохин. А в нападении Соболев. В защите Караваев, Джикия, Семенов, Кудряшев и..... Жирков.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:15
Ерохин - очень непонятный игрок. Ну подставил три раза ногу удачно - это бывает. Но в созидании очень даже средний уровень у него. Странный выбор Черчесова. В полузащите полный комплект , в нападении тоже. Куда его Черчесов хочет впихнуть - совсем непонятно.
Но "начальник" всегда прав. Посмотрим чем нас Ерохин побалует???
Всем здоровья.
drug01
drug01
сегодня в 18:57
Желаем удачи и успехов
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