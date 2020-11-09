Ерохин: «Был очень рад вызову в сборную России, соскучился по атмосфере»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал вызов в сборную России.
Был очень рад вызову в сборную, соскучился по атмосфере. Приехал в Новогорск с хорошим настроением. После чемпионата мира возвращаешься сюда, как к себе домой. Всё здесь знакомо и понятно.
На предматчевом занятии был дискомфорт, который не позволил участвовать в матче с «Краснодаром», но постепенно мне становится лучше. Буду здесь готовиться под наблюдением врачей.
Но "начальник" всегда прав. Посмотрим чем нас Ерохин побалует???
Всем здоровья.
Но "начальник" всегда прав. Посмотрим чем нас Ерохин побалует???
Всем здоровья.