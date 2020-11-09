Ерохин: «Был очень рад вызову в сборную России, соскучился по атмосфере»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал вызов в сборную России.

Был очень рад вызову в сборную, соскучился по атмосфере. Приехал в Новогорск с хорошим настроением. После чемпионата мира возвращаешься сюда, как к себе домой. Всё здесь знакомо и понятно.

На предматчевом занятии был дискомфорт, который не позволил участвовать в матче с «Краснодаром», но постепенно мне становится лучше. Буду здесь готовиться под наблюдением врачей.