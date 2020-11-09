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Дешам: «Нельзя сказать, что Погба счастлив в „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 21:07

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что полузащитник Поль Погба не чувствует себя счастливым в «Манчестер Юнайтед».

В «Манчестер Юнайтед» Погба находится в ситуации, когда он не может быть удовлетворен своим игровым временем и своей ролью в команде. Это не лучший период в его карьере.

У него было много травм, потом он заболел коронавирусом. Ему нужно найти игровой ритм. В прошлом месяце его игра была довольно хорошей и стабильной. С тех пор он играет, но нельзя сказать, что он счастлив.

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Все комментарии
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 22:13
Забирай его себе и мозги не *бите !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:54
Так не надо было переходить)
протон1
протон1
сегодня в 21:28
он когда забивал в последний раз? жалко его. еще со сборной франции убрали.
beefs
beefs
сегодня в 21:20
Надеемся на лучшее...
shur
shur
сегодня в 21:12
..сколько хороших хавов в ведущих европейских клубах,все на слуху,
здесь то играет,то не играет,игрок настроения,как карта ляжет!Для МЮ его уход только к лучшему!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:09
и это печально))
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