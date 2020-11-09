Дешам: «Нельзя сказать, что Погба счастлив в „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что полузащитник Поль Погба не чувствует себя счастливым в «Манчестер Юнайтед».
В «Манчестер Юнайтед» Погба находится в ситуации, когда он не может быть удовлетворен своим игровым временем и своей ролью в команде. Это не лучший период в его карьере.
У него было много травм, потом он заболел коронавирусом. Ему нужно найти игровой ритм. В прошлом месяце его игра была довольно хорошей и стабильной. С тех пор он играет, но нельзя сказать, что он счастлив.
здесь то играет,то не играет,игрок настроения,как карта ляжет!Для МЮ его уход только к лучшему!
здесь то играет,то не играет,игрок настроения,как карта ляжет!Для МЮ его уход только к лучшему!