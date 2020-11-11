Кроос — о Суперлиге: «Игроки ничего не решают. Мы марионетки ФИФА и УЕФА»

Полузащитник «Реала» критично высказался на тему возможного создания европейской Суперлиги.

К сожалению, игроки ничего не решают. Мы просто марионетки ФИФА и УЕФА . Если бы был профсоюз игроков, мы бы не играли в Лиге Наций или за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.

Эти соревнования пытаются поглотить как можно больше денег, а также выжимают игроков физически. Я предпочитаю, чтобы все оставалось как есть, когда оно работает.

Со спортивной точки зрения это, безусловно, было бы интересно, потому что были бы только матчи высокого уровня. Но разрыв между большими и маленькими клубами будет расширяться еще больше. Не всегда во главу угла надо ставить быстрые деньги.