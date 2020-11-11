Кроос — о Суперлиге: «Игроки ничего не решают. Мы марионетки ФИФА и УЕФА»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос критично высказался на тему возможного создания европейской Суперлиги.
К сожалению, игроки ничего не решают. Мы просто марионетки ФИФА и УЕФА. Если бы был профсоюз игроков, мы бы не играли в Лиге Наций или за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.
Эти соревнования пытаются поглотить как можно больше денег, а также выжимают игроков физически. Я предпочитаю, чтобы все оставалось как есть, когда оно работает.
Со спортивной точки зрения это, безусловно, было бы интересно, потому что были бы только матчи высокого уровня. Но разрыв между большими и маленькими клубами будет расширяться еще больше. Не всегда во главу угла надо ставить быстрые деньги.