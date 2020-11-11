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Кроос — о Суперлиге: «Игроки ничего не решают. Мы марионетки ФИФА и УЕФА»

сегодня, 20:48

Полузащитник «Реала» Тони Кроос критично высказался на тему возможного создания европейской Суперлиги.

К сожалению, игроки ничего не решают. Мы просто марионетки ФИФА и УЕФА. Если бы был профсоюз игроков, мы бы не играли в Лиге Наций или за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.

Эти соревнования пытаются поглотить как можно больше денег, а также выжимают игроков физически. Я предпочитаю, чтобы все оставалось как есть, когда оно работает.

Со спортивной точки зрения это, безусловно, было бы интересно, потому что были бы только матчи высокого уровня. Но разрыв между большими и маленькими клубами будет расширяться еще больше. Не всегда во главу угла надо ставить быстрые деньги.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:25
Здравые слова от полузащитника мадридского Реала. Естественно, если суперЛига будет создаваться, это будет происходить под чутким руководством и с участием УЕФА, и также УЕФА будет иметь от этой суперЛиги немаленький такой процентик. Будут перекраиваться чемпионаты, Лига Чемпионов возможно вообще исчезнет в нынешнем виде. Клубы из чемпионатов поменьше будут получать крохи от турниров аналогичных Лиге Европы. Футболистов из топовых клубов будут выжимать до основания в чередующихся один за другим сверхнапряженными матчами суперЛиги. Значимость подобных матчей будет тоже падать со временем. Лига Чемпионов тем и прекрасна, что в баланс сил вмешиваются время от времени темные лошадки, типа Лиона, Аякса, Аталанты, Монако, становясь объектом многочисленных симпатий болельщиков.
Медив
Медив
сегодня в 21:25
Угу, а был бы потолок зарплат - с радостью ездил бы хоть в Саудовскую Аравию, хоть во Французскую Полинезию, лишь бы подзаработать. А за 15 лямов в год меня бы тоже ломало особо шевелиться
particular
particular
сегодня в 21:21
Каждому своё, кто на что учился, - марионетки бегают в гетрах по полю, а решАлы в пиджаках заседают в креслах 😉 Гармония, которую лучше не нарушать 🤔
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:03
Так оно и есть...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:49
так было и так будет)))
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