Дибала: «По интеллекту отрицатели коронавируса на уровне плоскоземельщиков»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о пандемии коронавируса. Не так давно футболист и его девушка Ориана Сабатини переболели COVID-19.
Просиживать весь день дома не очень классно. Боюсь ли я коронавируса? Ну, я уже им переболел, если кого-то это заботит. Те, кто отрицают коронавирус, находятся на том же интеллектуальном уровне, что и плоскоземельщики.
Не заставляйте меня говорить что-то еще.
Недавно стало известно, что «Ювентус» и Дибала вновь приостановили переговоры по продлению контракта.