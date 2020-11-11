Дибала: «По интеллекту отрицатели коронавируса на уровне плоскоземельщиков»

Нападающий «Ювентуса» поделился мнением о пандемии коронавируса. Не так давно футболист и его девушка Ориана Сабатини переболели COVID-19.

Просиживать весь день дома не очень классно. Боюсь ли я коронавируса? Ну, я уже им переболел, если кого-то это заботит. Те, кто отрицают коронавирус, находятся на том же интеллектуальном уровне, что и плоскоземельщики.

Не заставляйте меня говорить что-то еще.