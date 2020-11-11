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Дибала: «По интеллекту отрицатели коронавируса на уровне плоскоземельщиков»

вчера, 23:10

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о пандемии коронавируса. Не так давно футболист и его девушка Ориана Сабатини переболели COVID-19.

Просиживать весь день дома не очень классно. Боюсь ли я коронавируса? Ну, я уже им переболел, если кого-то это заботит. Те, кто отрицают коронавирус, находятся на том же интеллектуальном уровне, что и плоскоземельщики.

Не заставляйте меня говорить что-то еще.

Недавно стало известно, что «Ювентус» и Дибала вновь приостановили переговоры по продлению контракта.

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Groove000
Groove000 ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 00:20, ред.
То же самое. Работаю без всяких перерывов и удаленок все время пандемии. Ездил в общественном транспорте без маски все время пандемии. И хоть бы хны. Но знакомые, переболевшие короной, есть. Думаю, весь вопрос в иммунитете...
BDA81
BDA81
вчера в 23:36, ред.
Не знаю, у меня не одного знакомого нет кто болел кряковирусом. Может просто нефих ползать где попало?! Тогда и не будет ни каких вирусов! Всю первую волну пандемий отработал и сейчас работаю.Хотя европейцы всегда были склонны ко всякой заразе,гены слабые )) Не фих было кровосмешением заниматься))) Пейте больше водки и будете здоровы))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:30
Ну сторонники плоской Земли, это вообще отдельная каста. Уверять, что Земля плоская может только человек, у которого отсутствует мозг.
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 23:26
Видя нынешнюю игру Ювентуса, удивляюсь, что его футболисты знают слово «интеллект».
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