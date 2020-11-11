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Де Шильо: «В „Лионе“ поверили в меня и показали, что я им нужен»

сегодня, 21:53

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо объяснил, почему он решил уйти в аренду в «Лион».

Я решил перейти в «Лион», потому что они поверили в меня и показали, что действительно хотят видеть меня здесь. Доверие, которое они мне оказали, подтолкнуло меня принять решение немедленно. Пришло время и мне попробовать свои силы за границей.

Я хочу найти здесь последовательность, которой я не смог насладиться в прошлом сезоне, и поэтому могу вернуться в нужное русло, сделать все возможное, чтобы помочь «Лиону» достичь своих целей в этом сезоне и надеюсь принять участие в Евро-2020.

Я не знаю, что буду делать в будущем, так как могу остаться здесь или вернуться в Италию.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:54
очень рад за тебя))
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