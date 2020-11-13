Маклиш: «Терри может повторить успех Лэмпарда в роли тренера»

Бывший главный тренер сборной Шотландии считает, что экс-капитан «Челси» сможет повторить успех своего бывшего одноклубника , который сейчас возглавляет лондонский клуб.

Джон, вероятно, мог бы пойти по пути Лэмпарда, возглавив клуб из Чемпионшипа. У «Дерби Каунти» есть огромный потенциал, мы видели, что Фрэнк почти вывел их в АПЛ .

Джон сможет достичь такого уровня, а возможно даже вывести команду в высшую лигу, если ему позволят ресурсы. Я думаю, что для Терри было бы большим искушением стать главным тренером. Ему стоит обратить внимание на «Дерби Каунти», потому что это потрясающий проект.