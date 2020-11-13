Маклиш: «Терри может повторить успех Лэмпарда в роли тренера»

Бывший главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш считает, что экс-капитан «Челси» Джон Терри сможет повторить успех своего бывшего одноклубника Фрэнка Лэмпарда, который сейчас возглавляет лондонский клуб.
Джон, вероятно, мог бы пойти по пути Лэмпарда, возглавив клуб из Чемпионшипа. У «Дерби Каунти» есть огромный потенциал, мы видели, что Фрэнк почти вывел их в АПЛ.
Джон сможет достичь такого уровня, а возможно даже вывести команду в высшую лигу, если ему позволят ресурсы. Я думаю, что для Терри было бы большим искушением стать главным тренером. Ему стоит обратить внимание на «Дерби Каунти», потому что это потрясающий проект.
Напомним, что сейчас Терри исполняет обязанности помощника главного тренера «Астон Виллы».