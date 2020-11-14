Шевченко: «У 4 наших игроков коронавирус. Не знаю, сыграем ли с Германией»

В сборной Украины выявлено 5 случаев коронавируса (4 — у футболистов). В матче Лиги Наций против Германии команде не смогут помочь , , и . Ситуацию прокомментировал наставник украинской команды .

У команды есть очаг, 5 человек – 4 игрока и сотрудник сборной. Могут ли отменить матч с Германией? Я не знаю. Нас поставили в известность, что мы должны пройти ещё одни тесты утром, ждём полной информации. Решение будут принимать УЕФА и организаторы матча, немецкое правительство.

Модель игры? У нас есть возможность играть первым номером. Если мы играем с сильными командами – у нас есть возможность адаптировать команду под ту тактику, которая позволит добиваться результата. Наша команда может перестроиться, завтра мы будем немного менять систему игры, но не будем отказываться от наших принципов.

Если не учитывать заражённых игроков, то у всех остальных всё в порядке. Травм ни у кого нет. Будем проводить полноценную тренировку и ждать новостей. Мы понимаем, в какой ситуации находимся. Похожий инцидент уже произошёл перед Францией. Если мы будем играть – будем формировать максимально боеспособный состав.

Оба предстоящих матча для нас очень важные. При удачной игре завтра мы решаем задачу сохранения прописки в элитном дивизионе, и это будет большим успехом.

Северная Македония вышла на Евро? Наконец-то мы знаем нашего соперника и сможем его изучить. У нас ещё не было времени, чтобы оценить и просмотреть соперника, всё внимание было направлено на матч с Германией. У нас ещё будет время изучить Северную Македонию. Если они обыграли Грузию – значит, это хорошая команда.