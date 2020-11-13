Рэшфорд из-за травмы не поможет Англии в матчах с Бельгией и Исландией

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сегодня, 05:27

Сборная Англии лишилась двух футболистов в преддверии матчей с Бельгией и Исландией в рамках Лиги Наций.

Форвард «Манчестер Юнайтед» получил травму в игре 8-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1) и, по решению медиков, пропустит ноябрьский сбор национальной команды. Подробности его повреждения неизвестны.

Защитник «Вулверхэмптона» был отозван из сборной по причине контакта с заражённым COVID-19.

Ранее защитник «Ливерпуля» Джо Гомес получил серьёзную травму на тренировке сборной Англии. Вчера он успешно перенёс операцию на колене.