ГлавнаяНовости

Рэшфорд из-за травмы не поможет Англии в матчах с Бельгией и Исландией

сегодня, 05:27
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия15.11.2020 в 22:45 Не начался

Сборная Англии лишилась двух футболистов в преддверии матчей с Бельгией и Исландией в рамках Лиги Наций.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил травму в игре 8-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1) и, по решению медиков, пропустит ноябрьский сбор национальной команды. Подробности его повреждения неизвестны.

Защитник «Вулверхэмптона» Конор Коуди был отозван из сборной по причине контакта с заражённым COVID-19.

Ранее защитник «Ливерпуля» Джо Гомес получил серьёзную травму на тренировке сборной Англии. Вчера он успешно перенёс операцию на колене.

Все новости
«Ювентус»: «Дибала тренируется индивидуально, у Кьеллини травма бедра»
Вчера, 20:46 Комментарии5
СлухиАгуэро близок к возвращению в общую группу «Манчестер Сити»
Вчера, 20:27 Комментарии6
Коман получил травму в матче против сборной Финляндии
Вчера, 16:21 Комментарии3
ОфициальноЗащитник «Ливерпуля» Гомес успешно перенёс операцию на колене
Вчера, 15:43 Комментарии4
Миливоевич заразился коронавирусом и не поможет сборной Сербии
Вчера, 14:48 Комментарии3
Манчини будет отсутствовать на бровке Италии в матче с Польшей
Вчера, 13:43 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:28
Здоровья Маркусу
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:11
Жаль конечно
Mangur
Mangur
сегодня в 05:30
Потеря, тем интереснее будет замена
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100