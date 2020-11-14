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«Путь к восстановлению начат». Джо Гомес обратился к фанатам после операции

сегодня, 09:32

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес в своем твиттере поделился эмоциями после перенесенной операции на колене.

Путь к восстановлению начат. Со мной случалось подобное раньше и я знаю, что мне необходимо делать. Я стану лучше и сильнее, чем когда бы то ни было. Эмоционально я опустошен, однако верю, что на все воля всевышнего. Ничего не случается просто так.

Я бы хотел поблагодарить всех за теплые пожелания и поддержку. Я сосредоточен на восстановлении, партнеры всячески меня поддерживают. До скорой встречи!

23-летний футболист получил травму на тренировке сборной Англии и, скорее всего, пропустит большую часть текущего сезона.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:32
Терпения и скорейшего восстановления.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:06
Возраст позволяет ещё восстановиться.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:05
Здоровья....таким образом, на длительный срок выбыл уже второй центральный защитник «красных».....ранее Вирджил ван Дейк выбыл, предположительно, до конца сезона....какая то полоса невезения.....нужно срочно искать
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:02
Здоровья и быстрого выздоровления
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:42
Востанавливайся неспеша!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 09:36
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