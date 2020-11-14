«Путь к восстановлению начат». Джо Гомес обратился к фанатам после операции

Защитник «Ливерпуля» в своем твиттере поделился эмоциями после перенесенной операции на колене.

Путь к восстановлению начат. Со мной случалось подобное раньше и я знаю, что мне необходимо делать. Я стану лучше и сильнее, чем когда бы то ни было. Эмоционально я опустошен, однако верю, что на все воля всевышнего. Ничего не случается просто так.

Я бы хотел поблагодарить всех за теплые пожелания и поддержку. Я сосредоточен на восстановлении, партнеры всячески меня поддерживают. До скорой встречи!