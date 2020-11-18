Бердыев: «Не подписать Кварацхелию было моей ошибкой как тренера»

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18 ноября 2020, 02:02

Бывший наставник «Рубина» признался, что совершил ошибку, не взяв в команду полузащитника , который в то время выступал в чемпионате Грузии. Позже хавбека арендовал «Локомотив», но московский клуб не стал подписывать полноценный контракт с футболистом. В итоге Кварацхелия оказался в «Рубине» уже под руководством Леонида Слуцкого.

Кварацхелия — очень хороший. Как и Макаров. До «Локомотива» мне предлагали Хвичу, его агент пришёл. Но я тогда испугался. Вели разговор по переходу Зурико Давиташвили, очень талантливый мальчик. Я почему-то испугался, что двоим места не найду, и один будет сидеть на лавке. Это была моя ошибка как тренера. Я его прослеживал ещё раньше, я хорошо знаю грузинский футбол.

Недавно сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны дортмундской «Боруссии».