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Бердыев: «Не подписать Кварацхелию было моей ошибкой как тренера»

18 ноября 2020, 02:02

Бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев признался, что совершил ошибку, не взяв в команду полузащитника Хвичу Кварацхелию, который в то время выступал в чемпионате Грузии. Позже хавбека арендовал «Локомотив», но московский клуб не стал подписывать полноценный контракт с футболистом. В итоге Кварацхелия оказался в «Рубине» уже под руководством Леонида Слуцкого.

Кварацхелия — очень хороший. Как и Макаров. До «Локомотива» мне предлагали Хвичу, его агент пришёл. Но я тогда испугался. Вели разговор по переходу Зурико Давиташвили, очень талантливый мальчик. Я почему-то испугался, что двоим места не найду, и один будет сидеть на лавке. Это была моя ошибка как тренера. Я его прослеживал ещё раньше, я хорошо знаю грузинский футбол.

Недавно сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны дортмундской «Боруссии».

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rubinovyi2
rubinovyi2 ответ cska vperiod (раскрыть)
18 ноября в 10:08
    VAN ARM
    VAN ARM
    18 ноября в 07:19
    главное итог))) вот и посмотрим на его стабильность))
    cska vperiod
    cska vperiod
    18 ноября в 06:28
    Туркмен любит заработать на всём а с Хвичей не очннь получилось.
    STVA 1
    STVA 1
    18 ноября в 05:43
    Это хорошо, когда признают ошибки свои
    mihaluch
    mihaluch
    18 ноября в 05:29
    Такова тренерская доля.
    ДАША Д
    ДАША Д
    18 ноября в 04:53
    Не каждого перспективного игрока можно взять.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    18 ноября в 02:58
    Ну лоханулся мальца, бывает...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 ноября в 02:06
    Проморгал - это бывает.
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