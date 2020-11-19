Левандовски объяснил, почему был заменён в перерыве матча с Нидерландами

Нападающий «Баварии» и сборной Польши прокомментировал поражение от Нидерландов (1:2) в матче Лиги Наций и объяснил, почему был заменён после первого тайма.

Ещё до начала матча было принято решение, что я сыграю только 45 минут, потому что у меня были мышечные проблемы.

Конечно, сегодня мы смотрелись лучше, чем в матче с Италией. Мы провели несколько хороших контратак. Мы хотели играть в атаку.

Юзвяк (Прим. — автор единственного гола сборной Польши) показал своё главное качество — скорость. Это был действительно классный манёвр с его стороны.