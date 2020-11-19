ГлавнаяНовости

Левандовски объяснил, почему был заменён в перерыве матча с Нидерландами

вчера, 05:32
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 2Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение от Нидерландов (1:2) в матче Лиги Наций и объяснил, почему был заменён после первого тайма.

Ещё до начала матча было принято решение, что я сыграю только 45 минут, потому что у меня были мышечные проблемы.

Конечно, сегодня мы смотрелись лучше, чем в матче с Италией. Мы провели несколько хороших контратак. Мы хотели играть в атаку.

Юзвяк (Прим. — автор единственного гола сборной Польши) показал своё главное качество — скорость. Это был действительно классный манёвр с его стороны.

Все новости
Форвард «Милана» Леау получил травму
Сегодня, 00:27 Комментарии6
Колашинац заболел коронавирусом
Вчера, 23:21 Комментарии2
СлухиРамос не сыграет против «Интера» и «Вильярреала»
Вчера, 22:23 Комментарии10
ОфициальноЗащитник «Фейеноорда» Хапс не сыграет против ЦСКА
Вчера, 17:53 Комментарии15
В сборной Уругвая выявлено 7 новых случаев заражения COVID-19
Вчера, 09:16 Комментарии3
Суарес не сыграет против «Барселоны». У Луиса подтвердился коронавирус
18 ноября Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:16
Можно было тогда вообще не рисковать и не выходить.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:34
Здоровье на первом месте
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100