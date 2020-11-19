Молодые, но не все – перспективные. Самые юные дебютанты сборной Англии

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вчера, 23:58

«Соккер.ру» отмечает самых молодых дебютантов сборной Англии.

Первый официальный матч сборная Англии провела 30 ноября 1872 года. С течением времени средний возраст игроков только падал, это характерно для всех сборных, поскольку современный футбол более требователен к физической подготовке. Поэтому возрастных дебютантов в сборных все меньше. Рекорд по этому показателю принадлежит 38-летнему Лесли Комптону, который дебютировал в 1950 году. Вряд ли его достижение кто-то побьет. А вот рекордно молодые дебютанты появляются все чаще. С учетом недавнего дебюта в сборной Англии 17-летнего Джуда Беллингхэма из дортмундской «Боруссии» можно вспомнить всех самых молодых дебютантов. Ведь его достижение – не является рекордным.

10. Маркус Рэшфорд. Дебютировал 27 мая 2016 года, возраст 18 лет 208 дней

Рэшфорд стал самым молодым англичанином, забившим гол в дебютном матче. Причем он сделал это, проведя 138 секунд на поле в матче с Австралией. В основном составе «Манчестер Юнайтед» к тому времени он дебютировал четырьмя месяцами ранее. Тогда Рэшфорд так впечатлял, что был сразу вызван на Евро-2016.

9. Джейдон Санчо. Дебютировал 12 октября 2018 года, возраст 18 лет 200 дней

Решение Санчо перебраться из «Манчестер Сити» в дортмундскую «Боруссию» в 2017 году оказалось весьма дальновидным. В Бундеслиге он набрал отличную форму, сыграв впервые там в январе 2018-го. А октябрь того же года стал для него звездным. Он стал первым игроком 2000-х годов рождения, который забил гол в Лиге чемпионов, его признали игроком месяца в Бундеслиге, а заодно он дебютировал за сборную в игре Лиги Наций с Хорватией.

8. Данкан Эдвардс. Дебютировал 2 апреля 1955 года, возраст 18 лет 182 дня

Неожиданное появление в рейтинге. Эдвардс в апреле 1953 года стал самым молодым игроком, который играл в высшем английском дивизионе. Он дебютировал в «Манчестер Юнайтед» в возрасте 16 лет и 185 дней. Через два года дебютировал в сборной Англии. Успел сыграть за национальную команду в 18 матчах и погиб в 21 год в авиакатастрофе в Мюнхене. За карьеру, которая длилась менее пяти лет, он помог МЮ выиграть два чемпионских титула, а в сборной забил пять мячей в 18 матчах.

7. Майка Ричардс. Дебютировал 15 ноября 2006 года, возраст 18 лет 143 дня

Ричардс оказался самым молодым защитником в сборной Англии. Но карьера в ней у него в целом вышла не самой насыщенной – провел всего 13 матчей. А дебютировал тогдашний игрок «Манчестер Сити» в матче с Нидерландами (1:1).

6. Каллум Хадсон-Одои. Дебютировал 22 марта 2019 года, возраст 18 лет 134 дня

Совсем свежий пример. Впервые в составе сборной Англии Хадсон-Одои вышел на замену в игре с Чехией (5:0) в отборе Евро-2020. Причем он стал самым молодым англичанином, который дебютировал в национальной команде сразу в официальном матче, а не товарищеском.

5. Майкл Оуэн. Дебютировал 11 февраля 1998 года, возраст 18 лет 59 дней

А вот и легенда. Оуэн провел за сборную 89 матчей, забив в них 40 мячей. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров сборной Англии, уступая только Уэйну Руни, Бобби Чарлтону, Гари Линекеру и Джимми Гривзу. И он всего один и 11 англичан, которые представляли свою сборную аж на трех чемпионатах мира.

4. Рахим Стерлинг. Дебютировал 14 ноября 2012 года, возраст 17 лет 341 день

Стерлинг дебютировал в далеко не самом лучшем матче для сборной Англии – со Швецией. За скандинавов тогда четыре мяча забил Златан Ибрагимович. Второго матча за сборную Стерлингу пришлось ждать долго – до марта 2014 года. Но в том матче с Данией Рахим уже стал лучшим игроком. Его тогдашняя форма позволила форварду попасть на чемпионат мира в Бразилии. Постепенно роль Стерлинга в команде нарастала, и к настоящему моменту он провел за сборную 58 матчей.

3. Джуд Беллингхэм. Дебютировал 12 ноября 2020 года, возраст 17 лет 137 дней

А вот и наш последний из самых молодых дебютантов. Беллингэм пошел про проторенному Санчо пути – в дортмундскую «Боруссию». Джуд успел сыграть в Бундеслиге всего четыре матча и уже получил возможность сыграть за сборную Англии. Он вышел на последние 17 минут матча с Ирландией (3:0). После матча главный тренер англичан Гарет Саутгейт отметил, что Беллингэм заметно нервничал, поэтому ему было решено дать возможность сыграть. И сам футбол Джуда он назвал «зрелым».

2. Уэйн Руни. Дебютировал 12 февраля 2003 года, возраст 17 лет 110 дней

Ну как же без легенды! Руни дебютировал в игре с Австралией. Почти 14 лет спустя он завершил карьеру, забив 53 мяча в 120 матчах. А все могло быть иначе, прими Руни предложение играть за сборную Ирландии, которая к нему обратилась в 16 лет. Но Руни регулярно критиковали за низкую эффективность на крупных турнирах. В 11 своих матчах на чемпионатах мира он забил всего один гол, зато в десяти матчах чемпионатов Европы – шесть.

1. Тео Уолкотт. Дебютировал 30 мая 2006 года, возраст 17 лет 74 дня

И вот абсолютный рекордсмен! Свен-Еран Эрикссон очень удивил всех, когда включил Уолкотта в заявку на чемпионат мира 2006 года. Но выйти на поле на том чемпионате мира ему не довелось. Да и вообще с крупными турнирами у него не заладилось. Уолкотт провел за сборную 47 матчей, но лишь в четырех из них провел на поле все 90 минут. На чемпионатах мира не сыграл ни разу в итоге, а на чемпионатах Европы – четырежды.