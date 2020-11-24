Адвокат избитого Широковым судьи рассказал о планах на завтрашнее заседание

Александр Островский, адвокат арбитра Никиты Данченкова, на которого напал бывший полузащитник сборной России , рассказал о ходе судебного дела.

На завтрашнем заседании нами будет инициирован вопрос об отмене особого порядка слушания дела. Судья вынес постановление об особом порядке без согласия потерпевшего. Мы заявим протест, а судья будет обязан его отменить. При особом порядке суд назначает наказание не более 2/3 максимального срока. Максимальный же срок — 2 года лишения свободы.

Скорее всего, судья отложит слушание на другую дату, так как нужно будет вызвать свидетелей. Судьи очень не любят, когда требуют обычный порядок. Все пытаются облегчить жизнь, но в данном случае мы будем категорически против.