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Адвокат избитого Широковым судьи рассказал о планах на завтрашнее заседание

сегодня, 21:23

Александр Островский, адвокат арбитра Никиты Данченкова, на которого напал бывший полузащитник сборной России Роман Широков, рассказал о ходе судебного дела.

На завтрашнем заседании нами будет инициирован вопрос об отмене особого порядка слушания дела. Судья вынес постановление об особом порядке без согласия потерпевшего. Мы заявим протест, а судья будет обязан его отменить. При особом порядке суд назначает наказание не более 2/3 максимального срока. Максимальный же срок — 2 года лишения свободы.

Скорее всего, судья отложит слушание на другую дату, так как нужно будет вызвать свидетелей. Судьи очень не любят, когда требуют обычный порядок. Все пытаются облегчить жизнь, но в данном случае мы будем категорически против.

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karnager
karnager
сегодня в 23:50
Широкова к Ефремову, там где сидели Кокорин и Мамаев
Беспределов
Беспределов
сегодня в 23:48
Беспредел судейский
youtomee
youtomee
сегодня в 22:38
черт галимый...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:10
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:02
Всё будет так как суд захочет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 22:01
Но при особом порядке вина признается полностью и ущерб материальный и моральный можно взыскать по полной. Что они выберут? Я бы не давал спуску Широкову. Пусть срок реальный получит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:38
Широков уже подсуетился!
beefs
beefs
сегодня в 21:36
должна справедливость восторжествовать...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:29
Нихрена у вас не получится.
David Young
David Young
сегодня в 21:25
Удачи Данченкову. А Широкову желаю ответить по всей строгости закона за то, что он совершил.
shlomo
shlomo
сегодня в 21:24
Кто что заслужил, тот пусть и получит по заслугам
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