А. Федун прокомментировал обвинение в свою сторону об антипатии к Каррере

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал заявление футбольного агента Марко Трабукки о негативном отношении с его стороны к бывшему главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.
Понятия не имею. Я при этом разговоре не присутствовал, если он был ещё… Скажу прямо: я такого не знаю. Я не при всех разговорах присутствовал, но при этом — точно нет.
Опять Спартак "перекрывает" новостями неудачи российских клубов в ЛЧ и ЛЕ?)))
Опять Спартак "перекрывает" новостями неудачи российских клубов в ЛЧ и ЛЕ?)))