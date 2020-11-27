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А. Федун прокомментировал обвинение в свою сторону об антипатии к Каррере

сегодня, 15:56

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал заявление футбольного агента Марко Трабукки о негативном отношении с его стороны к бывшему главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.

Понятия не имею. Я при этом разговоре не присутствовал, если он был ещё… Скажу прямо: я такого не знаю. Я не при всех разговорах присутствовал, но при этом — точно нет.

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makkie
makkie
сегодня в 16:19
Газизова обсудили, теперь прошлое Карреры и Федуна ворошат...
Опять Спартак "перекрывает" новостями неудачи российских клубов в ЛЧ и ЛЕ?)))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 16:09
Шпеер тоже говорил, что пропустил самые интересные совещания и ничего не знает.
drug01
drug01
сегодня в 15:57
Все это плохо совсем
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