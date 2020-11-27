А. Федун прокомментировал обвинение в свою сторону об антипатии к Каррере

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал заявление футбольного агента Марко Трабукки о негативном отношении с его стороны к бывшему главному тренеру красно-белых .

Понятия не имею. Я при этом разговоре не присутствовал, если он был ещё… Скажу прямо: я такого не знаю. Я не при всех разговорах присутствовал, но при этом — точно нет.