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«Ювентус» интересуется Салахом

сегодня, 15:23

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в Италии, пишет transfermarketweb.

К 28-летнему египтянину проявляет интерес «Ювентус». Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 115 млн евро. Недавно сообщалось, что «Ливерпуль» готов продать одного из лидеров клуба, чтобы купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:16
Стоит очень много.
drug01
drug01
сегодня в 16:14
Приглашать его надо было значительно раньше.....
shlifen
shlifen
сегодня в 16:11
В целом, вполне себе реалистичный трансфер, разве что цена (всё таки египтянин по трансфермаркту стоит 120, и не видно причин, зачем продавать его дешевле) - но в остальном, почему бы и нет?
Игроку 28, возможно захочет для себя новый вызов - в Ливерпуле он выиграл все основные трофеи, ещё и золотую бутсу АПЛ, в Италии он смотрелся не плохо, а Юве далеко не бедный клуб - главный вопрос нужен ли он Пирло для его модели игры?? И будет ли сам Пирло тренировать Юве в следующем сезоне?? =))
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
сегодня в 16:08
Салаху только 28 лет, он ещё юнец для Ювентуса
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 16:01
С дуба что ли рухнули, какой Ювентус Салаху в его нынешнем состоянии.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:33
Салах уже не тот!
Mangur
Mangur
сегодня в 15:28
Усиление и без Салаха сильного Ювентуса
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:25
нужна новая а не бу звезда)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:24
Сам салах готов идти на понижение???
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