«Ювентус» интересуется Салахом

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в Италии, пишет transfermarketweb.
К 28-летнему египтянину проявляет интерес «Ювентус». Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 115 млн евро. Недавно сообщалось, что «Ливерпуль» готов продать одного из лидеров клуба, чтобы купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Игроку 28, возможно захочет для себя новый вызов - в Ливерпуле он выиграл все основные трофеи, ещё и золотую бутсу АПЛ, в Италии он смотрелся не плохо, а Юве далеко не бедный клуб - главный вопрос нужен ли он Пирло для его модели игры?? И будет ли сам Пирло тренировать Юве в следующем сезоне?? =))
Игроку 28, возможно захочет для себя новый вызов - в Ливерпуле он выиграл все основные трофеи, ещё и золотую бутсу АПЛ, в Италии он смотрелся не плохо, а Юве далеко не бедный клуб - главный вопрос нужен ли он Пирло для его модели игры?? И будет ли сам Пирло тренировать Юве в следующем сезоне?? =))