Почеттино хочет возглавить ПСЖ в конце сезона

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино хочет заменить Томаса Тухеля в «Пари Сен-Жермен», утверждает talkSPORT.
Ожидается, что Тухель не останется в Париже после этого сезона. Почеттино является большим поклонником этого города и готов занять тренерскую должность в ПСЖ.
Недавно сообщалось, что Почеттино может заменить Гвардиолу в «Манчестер Сити».
Заранее спасибо.
Опаньки??? Через 40 минут первый выплыл откуда ни возьмись.
Странно , но вопрос снимаю.
Заранее спасибо.
Опаньки??? Через 40 минут первый выплыл откуда ни возьмись.
Странно , но вопрос снимаю.