Почеттино хочет возглавить ПСЖ в конце сезона

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03 декабря 2020, 08:38

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» хочет заменить в «Пари Сен-Жермен», утверждает talkSPORT.

Ожидается, что Тухель не останется в Париже после этого сезона. Почеттино является большим поклонником этого города и готов занять тренерскую должность в ПСЖ .

Недавно сообщалось, что Почеттино может заменить Гвардиолу в «Манчестер Сити».