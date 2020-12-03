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Почеттино хочет возглавить ПСЖ в конце сезона

03 декабря 2020, 08:38

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино хочет заменить Томаса Тухеля в «Пари Сен-Жермен», утверждает talkSPORT.

Ожидается, что Тухель не останется в Париже после этого сезона. Почеттино является большим поклонником этого города и готов занять тренерскую должность в ПСЖ.

Недавно сообщалось, что Почеттино может заменить Гвардиолу в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
03 декабря в 09:07
Статус тренера соответствует статусу клуба.
Carradona
Carradona
03 декабря в 09:01
"Хочет заменить" какую дичь только не напишут
Leha-ha50
Leha-ha50
03 декабря в 08:55, ред.
А где законные 30 баллов???
Заранее спасибо.
Опаньки??? Через 40 минут первый выплыл откуда ни возьмись.
Странно , но вопрос снимаю.
Mangur
Mangur
03 декабря в 08:53
Пиночета в ПСЖ
Leha-ha50
Leha-ha50
03 декабря в 08:42
А еще кто готов занять место Тухеля???
sihafazatron
sihafazatron
03 декабря в 08:41
его желание понятно)) хоть трофеев выиграет))
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