Проблемы «Реала» не решить в одночасье. Отставка Зидана ничего не изменит

Статус «Королевского клуба»: «всё сложно».
Ситуация в Лиге чемпионов непривычная для «Реала», но все еще контролируемая
Победой в Киеве «Реал» мог досрочно решить задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов, однако «Шахтер» умудрился нанести «сливочным» второе поражение за полтора месяца, теперь клуб вернулся на вторую строчку в запутанной таблице группы «B» перед заключительным туром. Не мешает «горнякам» претендовать на выход из группы даже ужасающая разница забитых и пропущенных мячей 5:12, обеспеченная в основном гладбахской «Боруссией», которая по итогам двух матчей обыграла команду Луиша Каштру со счетом 10:0. «Реал» же свою двухматчевую дуэль с «Шахтером» завершил со счетом 2:5.
Перед шестым туром турнирная ситуация для «Реала» могла оказаться хуже, проиграй «Интер» «Боруссии». Тогда бы «сливочным» пришлось побеждать немцев и надеяться, что лишившиеся турнирной мотивации «нерадзурри» не проиграют «Шахтеру». Однако «Интер» выиграл и остался в гонке, в домашнем матче с «горняками» команда Антонио Конте будет играть на победу, которой «Интеру» может и не хватить для выхода в 1/8 финала, если «Реал» и «Боруссия» сыграют вничью. В этом случае они вместе выйдут в плей-офф, оставив соперников ни с чем. Подчеркну: этот сценарий работает только в случае победы «Интера» над «Шахтером».
«Реал» может провалить сезон за следующие 10 дней
В ближайшие 10 дней кризисным «сливочным», которые проиграли «Алавесу» и «Шахтеру», предстоит провести три матча повышенной сложности и накала: в Ла Лиге будут битвы с «Севильей» и «Атлетико», а в Лиге чемпионов определяющий матч с гладбахской «Боруссией».
Сложно ли представить, что Хулен Лопетеги поставит подножку бывшему клубу, честолюбивые «жеребцы» выиграют в Мадриде и оставят «Реал» за бортом плей-офф Лиги чемпионов, а потом Диего Симеоне не упустит шанса утвердить «Атлетико» в статусе главного соискателя титула в нынешнем сезоне?
Отвечаю: учитывая нынешнее состояние «Реала», представить такое легко. Впрочем, у команды Зидана есть такая особенность: против «Интера» и «Атлетико» им бывает проще, чем с «Алавесом» или «Шахтером». Опять же, такое допущение справедливо, если верить, что Зидан по-прежнему держит руку на пульсе команды и полностью контролирует раздевалку. А в этом есть сомнения.
«Реал» страдает из-за ошибок, которые были допущены раньше
Сейчас все шишки сыпятся на никак не защищенную голову Зинедина Зидана, но «Реал» скатился в кризис не из-за цепочки оперативных решений француза. Нынешнее состояние «Королевского клуба» обусловлено стратегическими просчетами, которые допустили Перес и Зидан.
1. Зидан, как и любой успешный тренер, довольно упрямый человек. Его пытались отговорить от приобретения Эдена Азара и убеждали, что Кариму Бензема нужна конкуренция. Француз притащил в «Реал» бельгийца под свою ответственность, из-за этого трансфера команда лишилась потенциальной суперзвезды в атаке: деньги потрачены, а Эден ест пирожки или чилит в лазарете. «Сложная ситуация», как говорит Зидан.
«Младшему брату» Бензема французский тренер бесконечно доверял и оказывал всяческие знаки внимания. Карим платил классной игрой, но в иных матчах «Реалу» нужен более ординарный нападающий, а порой сам Бензема не может показывать лучший футбол в силу обстоятельств. И тогда «Реал» остается с Йовичем и Диасом в центре атаки.
2. В клубе допустили разброд и шатания среди футболистов. Затянули с продлением контракта Рамоса — получили капитана, который сидит на чемоданах и не может вести себя так, как прежде. Рафаэль Варан хотел сменить обстановку, но француза жестко осадили, и теперь он допускает ошибки в стиле Васина и Кайо. Иско — еще один аккумулятор недовольства, Зидан ищет и не может найти позицию для техничного испанца годами. Марсело сильно сдал, его лучше отправить в Турцию, чем использовать в качестве дублера Менди. У одних истекают контракты, другие недовольны своим положением, третьи рисуют дембельский альбом. Такой команде трудно быть стабильной.
3. Неудачные трансферные решения «догнали» «Реал» и ударили по результатам. Прошлым летом было потрачено 300+ миллионов евро. Соразмерно ли усиление затратам? Конечно, нет! В основе заиграл только Ферлан Менди, да и он вряд ли является левым защитником мечты, просто Марсело сильно деградировал.
Йович и Азар — сплошное разочарование, Эдер Милитао не может конкурировать с Рамосом и Вараном, плохо справляется с давлением. Родриго не рассматривался как мгновенное усиление, хотя у него результативных действий больше, чем у Азара.
Зато этим летом «Реал» заработал несколько десятков миллионов, продав Хакими и Регилона. Какие молодцы! Теперь у самих Лукас Васкес выходит справа в защите, а слева выносливый, но не шибко сообразительный Менди и грустный Марсело. Был шанс влить в команду свежую кровь, но «Реал» отказался от «переливания».
4. Лидеры устали друг от друга, пришло время перезапустить проект. Сделать это можно было мягко, в течение нескольких трансферных окон, но, похоже, «Реал» ждет большая перезагрузка. «Мадрид» много выиграл нынешним составом, у игроков уже не осталось секретов друг от друга, даже оставаясь сильными, они скатились в рутину, а Зидан и Перес недооценили опасность такого состояния.
Может быть, и Модрича стоило отпустить в «Интер», когда ему очень хотелось, и Марсело с Иско стоило проводить раньше, а Регилона и Хакими оставить в команде. В «Реале» сейчас есть совсем юные футболисты и мастодонты, но нет парней в самом расцвете сил, которые пришли побеждать в составе великого клуба здесь и сейчас. Одни уже все выиграли, другим спешить некуда. Так и живут.
Зидан подвис. Рауль и Почеттино на низком старте
Поражение в Киеве стало 5-м для «Реала» в 16 матчах сезона, Зидан в щекотливой ситуации, хотя ему и не до смеха. Безусловно, у Зизу есть кредит доверия, он не рядовой тренер в истории «Королевского клуба». Будь это так, Флорентино Перес уже освободил бы мостик для другого специалиста. Зидан пока уходить не собирается:
Я не собираюсь подавать в отставку. Пользы [от этого] не будет. Я остаюсь сильным и собираюсь сделать всё, что смогу. Когда у вас чёрная полоса, необходимо продолжать стараться.
С Зиданом можно согласиться: кто бы ни пришел на его место, быстро исправить ситуацию вряд ли удастся, учитывая глубину проблем. Но новый тренер может изменить тренировки, взбодрить футболистов и перетряхнуть состав, который забронзовел как раз при Зидане, которому, видимо, нелегко раздавать пинки футболистам, которые выиграли для него три Лиги чемпионов.
У Рауля и Почеттино, как минимум, не будет такой психологической зависимости, новая метла всегда метет по-новому. Желаю Зидану исправить ситуацию, но французу будет сложно выкарабкаться, если он не пересмотрит свои взгляды на глобальные процессы. Одним только передвижением фишек тут ничего не добьешься, нужно «резать мясо».
Невозможно представить 5 поражений Реала подряд!!! Не бывать такому. Потери очков возможны, но верю в выход в плей-офф и минимум 4 очка в ЛЛ за эти 10 дней.
Невозможно представить 5 поражений Реала подряд!!! Не бывать такому. Потери очков возможны, но верю в выход в плей-офф и минимум 4 очка в ЛЛ за эти 10 дней.
За уши вытащат. Если не сам, то судьи. Как вчера с двумя пенальти у Олимпика. Реал в когорте неприкосновенных. УЕФА и Лиге Чемпионов не выгодно, чтобы плей-офф осталась без Реала и поэтому даже если в последнем туре от Реала на поле выйдут юниоры 16 лет, ждите громкой победы и "уверенного выхода"
За уши вытащат. Если не сам, то судьи. Как вчера с двумя пенальти у Олимпика. Реал в когорте неприкосновенных. УЕФА и Лиге Чемпионов не выгодно, чтобы плей-офф осталась без Реала и поэтому даже если в последнем туре от Реала на поле выйдут юниоры 16 лет, ждите громкой победы и "уверенного выхода"
Это футбол, в нем успехи и неудачи - неотъемлемая составляющая.
У Шахтера вчера, у Алавеса на выходных игра прям шла. Хрен знает почему.
Успехов.
Это футбол, в нем успехи и неудачи - неотъемлемая составляющая.
У Шахтера вчера, у Алавеса на выходных игра прям шла. Хрен знает почему.
Успехов.
Ну и контракта Хакими с Интером не видел, возможно у Реала право на первоочередной выкуп прописано.
Ну и контракта Хакими с Интером не видел, возможно у Реала право на первоочередной выкуп прописано.