Проблемы «Реала» не решить в одночасье. Отставка Зидана ничего не изменит

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02 декабря 2020, 12:37

Статус «Королевского клуба»: «всё сложно».

Ситуация в Лиге чемпионов непривычная для «Реала», но все еще контролируемая

Победой в Киеве «Реал» мог досрочно решить задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов, однако «Шахтер» умудрился нанести «сливочным» второе поражение за полтора месяца, теперь клуб вернулся на вторую строчку в запутанной таблице группы «B» перед заключительным туром. Не мешает «горнякам» претендовать на выход из группы даже ужасающая разница забитых и пропущенных мячей 5:12, обеспеченная в основном гладбахской «Боруссией», которая по итогам двух матчей обыграла команду Луиша Каштру со счетом 10:0. «Реал» же свою двухматчевую дуэль с «Шахтером» завершил со счетом 2:5.

Перед шестым туром турнирная ситуация для «Реала» могла оказаться хуже, проиграй «Интер» «Боруссии». Тогда бы «сливочным» пришлось побеждать немцев и надеяться, что лишившиеся турнирной мотивации «нерадзурри» не проиграют «Шахтеру». Однако «Интер» выиграл и остался в гонке, в домашнем матче с «горняками» команда Антонио Конте будет играть на победу, которой «Интеру» может и не хватить для выхода в 1/8 финала, если «Реал» и «Боруссия» сыграют вничью. В этом случае они вместе выйдут в плей-офф, оставив соперников ни с чем. Подчеркну: этот сценарий работает только в случае победы «Интера» над «Шахтером».

«Реал» может провалить сезон за следующие 10 дней

В ближайшие 10 дней кризисным «сливочным», которые проиграли «Алавесу» и «Шахтеру», предстоит провести три матча повышенной сложности и накала: в Ла Лиге будут битвы с «Севильей» и «Атлетико», а в Лиге чемпионов определяющий матч с гладбахской «Боруссией».

Сложно ли представить, что Хулен Лопетеги поставит подножку бывшему клубу, честолюбивые «жеребцы» выиграют в Мадриде и оставят «Реал» за бортом плей-офф Лиги чемпионов, а потом Диего Симеоне не упустит шанса утвердить «Атлетико» в статусе главного соискателя титула в нынешнем сезоне?

Отвечаю: учитывая нынешнее состояние «Реала», представить такое легко. Впрочем, у команды Зидана есть такая особенность: против «Интера» и «Атлетико» им бывает проще, чем с «Алавесом» или «Шахтером». Опять же, такое допущение справедливо, если верить, что Зидан по-прежнему держит руку на пульсе команды и полностью контролирует раздевалку. А в этом есть сомнения.

«Реал» страдает из-за ошибок, которые были допущены раньше

Сейчас все шишки сыпятся на никак не защищенную голову Зинедина Зидана, но «Реал» скатился в кризис не из-за цепочки оперативных решений француза. Нынешнее состояние «Королевского клуба» обусловлено стратегическими просчетами, которые допустили Перес и Зидан.

1. Зидан, как и любой успешный тренер, довольно упрямый человек. Его пытались отговорить от приобретения Эдена Азара и убеждали, что Кариму Бензема нужна конкуренция. Француз притащил в «Реал» бельгийца под свою ответственность, из-за этого трансфера команда лишилась потенциальной суперзвезды в атаке: деньги потрачены, а Эден ест пирожки или чилит в лазарете. «Сложная ситуация», как говорит Зидан.

«Младшему брату» Бензема французский тренер бесконечно доверял и оказывал всяческие знаки внимания. Карим платил классной игрой, но в иных матчах «Реалу» нужен более ординарный нападающий, а порой сам Бензема не может показывать лучший футбол в силу обстоятельств. И тогда «Реал» остается с Йовичем и Диасом в центре атаки.

2. В клубе допустили разброд и шатания среди футболистов. Затянули с продлением контракта Рамоса — получили капитана, который сидит на чемоданах и не может вести себя так, как прежде. Рафаэль Варан хотел сменить обстановку, но француза жестко осадили, и теперь он допускает ошибки в стиле Васина и Кайо. Иско — еще один аккумулятор недовольства, Зидан ищет и не может найти позицию для техничного испанца годами. Марсело сильно сдал, его лучше отправить в Турцию, чем использовать в качестве дублера Менди. У одних истекают контракты, другие недовольны своим положением, третьи рисуют дембельский альбом. Такой команде трудно быть стабильной.

3. Неудачные трансферные решения «догнали» «Реал» и ударили по результатам. Прошлым летом было потрачено 300+ миллионов евро. Соразмерно ли усиление затратам? Конечно, нет! В основе заиграл только Ферлан Менди, да и он вряд ли является левым защитником мечты, просто Марсело сильно деградировал.

Йович и Азар — сплошное разочарование, Эдер Милитао не может конкурировать с Рамосом и Вараном, плохо справляется с давлением. Родриго не рассматривался как мгновенное усиление, хотя у него результативных действий больше, чем у Азара.

Зато этим летом «Реал» заработал несколько десятков миллионов, продав Хакими и Регилона. Какие молодцы! Теперь у самих Лукас Васкес выходит справа в защите, а слева выносливый, но не шибко сообразительный Менди и грустный Марсело. Был шанс влить в команду свежую кровь, но «Реал» отказался от «переливания».

4. Лидеры устали друг от друга, пришло время перезапустить проект. Сделать это можно было мягко, в течение нескольких трансферных окон, но, похоже, «Реал» ждет большая перезагрузка. «Мадрид» много выиграл нынешним составом, у игроков уже не осталось секретов друг от друга, даже оставаясь сильными, они скатились в рутину, а Зидан и Перес недооценили опасность такого состояния.

Может быть, и Модрича стоило отпустить в «Интер», когда ему очень хотелось, и Марсело с Иско стоило проводить раньше, а Регилона и Хакими оставить в команде. В «Реале» сейчас есть совсем юные футболисты и мастодонты, но нет парней в самом расцвете сил, которые пришли побеждать в составе великого клуба здесь и сейчас. Одни уже все выиграли, другим спешить некуда. Так и живут.

Зидан подвис. Рауль и Почеттино на низком старте

Поражение в Киеве стало 5-м для «Реала» в 16 матчах сезона, Зидан в щекотливой ситуации, хотя ему и не до смеха. Безусловно, у Зизу есть кредит доверия, он не рядовой тренер в истории «Королевского клуба». Будь это так, Флорентино Перес уже освободил бы мостик для другого специалиста. Зидан пока уходить не собирается:

Я не собираюсь подавать в отставку. Пользы [от этого] не будет. Я остаюсь сильным и собираюсь сделать всё, что смогу. Когда у вас чёрная полоса, необходимо продолжать стараться.

С Зиданом можно согласиться: кто бы ни пришел на его место, быстро исправить ситуацию вряд ли удастся, учитывая глубину проблем. Но новый тренер может изменить тренировки, взбодрить футболистов и перетряхнуть состав, который забронзовел как раз при Зидане, которому, видимо, нелегко раздавать пинки футболистам, которые выиграли для него три Лиги чемпионов.

У Рауля и Почеттино, как минимум, не будет такой психологической зависимости, новая метла всегда метет по-новому. Желаю Зидану исправить ситуацию, но французу будет сложно выкарабкаться, если он не пересмотрит свои взгляды на глобальные процессы. Одним только передвижением фишек тут ничего не добьешься, нужно «резать мясо».