Терри близок к назначению в «Дерби Каунти»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри, ныне работающий ассистентом главного тренера «Астон Виллы», может возглавить «Дерби Каунти».
Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mail, Терри является фаворитом на должность нового наставника клуба из Чемпионшипа. В руководстве «Дерби Каунти» впечатлены работой, которую специалист проделывает в «Астон Вилле», а также его заслугами в качестве футболиста.
Ранее бывший главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш заявил, что Терри может повторить успех своего бывшего одноклубника Фрэнка Лэмпарда, который начинал свою тренерскую карьеру в «Дерби Каунти».