Терри близок к назначению в «Дерби Каунти»

1606822644

сегодня, 14:37

Бывший капитан «Челси» , ныне работающий ассистентом главного тренера «Астон Виллы», может возглавить «Дерби Каунти».

Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mail, Терри является фаворитом на должность нового наставника клуба из Чемпионшипа. В руководстве «Дерби Каунти» впечатлены работой, которую специалист проделывает в «Астон Вилле», а также его заслугами в качестве футболиста.

Ранее бывший главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш заявил, что Терри может повторить успех своего бывшего одноклубника Фрэнка Лэмпарда, который начинал свою тренерскую карьеру в «Дерби Каунти».