У Артеты есть время до января, чтобы исправить ситуацию в «Арсенале»

1606826251

сегодня, 15:37

Главный тренер «Арсенала» находится на грани увольнения.

«Канониры» занимают 14-е место в АПЛ после 10-го тура, показав худший результат по очкам за последние 39 лет, а также худшую результативность за последние 34 года.

Как сообщается, руководство «Арсенала» дало испанскому специалисту время до января, чтобы исправить турнирное положение клуба. В противном случае Артета будет уволен со своей должности.