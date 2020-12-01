У Артеты есть время до января, чтобы исправить ситуацию в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета находится на грани увольнения.
«Канониры» занимают 14-е место в АПЛ после 10-го тура, показав худший результат по очкам за последние 39 лет, а также худшую результативность за последние 34 года.
Как сообщается, руководство «Арсенала» дало испанскому специалисту время до января, чтобы исправить турнирное положение клуба. В противном случае Артета будет уволен со своей должности.
Здешние были в лучшем случае предупредительно сдержаны.
Здешние были в лучшем случае предупредительно сдержаны.
Пусть победит в играх АПЛ...а в ЛЕ можно и молодняк погонять
Пусть победит в играх АПЛ...а в ЛЕ можно и молодняк погонять
В реальности состав позволяет бороться за 6-ку. Вышвырнуть за шкирку Балерину только и албанского ишака (заодно и мораль среди фанатов поднимется) да вратаря купить.
(дырень Лено, а потом новый как только купят)
Найлз - Холдинг - Габриэль - Тирни
Себальос - Эльнени
Пепе - Уиллок - Обама
Ляказетт
В реальности состав позволяет бороться за 6-ку. Вышвырнуть за шкирку Балерину только и албанского ишака (заодно и мораль среди фанатов поднимется) да вратаря купить.
(дырень Лено, а потом новый как только купят)
Найлз - Холдинг - Габриэль - Тирни
Себальос - Эльнени
Пепе - Уиллок - Обама
Ляказетт