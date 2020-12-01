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У Артеты есть время до января, чтобы исправить ситуацию в «Арсенале»

сегодня, 15:37

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета находится на грани увольнения.

«Канониры» занимают 14-е место в АПЛ после 10-го тура, показав худший результат по очкам за последние 39 лет, а также худшую результативность за последние 34 года.

Как сообщается, руководство «Арсенала» дало испанскому специалисту время до января, чтобы исправить турнирное положение клуба. В противном случае Артета будет уволен со своей должности.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
сегодня в 17:10
Дифирамбы пели писаки-журналисты, "философию" у Артеты обнаружили.
Здешние были в лучшем случае предупредительно сдержаны.
aNOOBis
aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 17:07
Я тоже неприязнь к Лено испытываю, поскольку из-за него Эми Мартинез ушел, но он не сильно виноват в отвратительных результатах, с Лидсом спас, кек, очко
aNOOBis
aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 17:05
Тут боксингдэй маячит, скорее закопает команду, потом позовут Эдди Хау какого-нибудь
A.S.A
A.S.A ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 16:36
Приветствую!!!
Пусть победит в играх АПЛ...а в ЛЕ можно и молодняк погонять
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 16:34
Это слова фаната "Арсенала", который привык, что клуб катится под откос.

В реальности состав позволяет бороться за 6-ку. Вышвырнуть за шкирку Балерину только и албанского ишака (заодно и мораль среди фанатов поднимется) да вратаря купить.

(дырень Лено, а потом новый как только купят)
Найлз - Холдинг - Габриэль - Тирни
Себальос - Эльнени
Пепе - Уиллок - Обама
Ляказетт
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 16:27
А ему вовремя дали "время на исправление". Из ближайших четырех матчей три - это матчи с "Дандолком" и "Рапидом" и "Бернли" дома. Тут при всем желании трудно проиграть, поэтому ожидаю "исправления" Нольтеты.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 16:03
а когда назначили, дифирамбы пели ему, ученик Пепа все дела...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 16:02
Уволить то всегда можно, а кто возглавит? Толковый топовый тренер не пойдет(зная о том, что нормального усиления в команде не будет)...а назначить еще одного неопытного из бывших игроков ситуацию не изменит
shlomo
shlomo
сегодня в 15:39
Ситуация поистине аховая...наверное уволят
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 15:39
Лол. Он безнадежен.
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