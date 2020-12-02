«Реал» не намерен увольнять Зидана. Тренеру выразили доверие

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02 декабря 2020, 15:57

Главный тренер «Реала» останется на своем посту, сообщает AS.

После поражения от «Шахтера» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и в целом неудовлетворительных результатов в последнее время в СМИ появились слухи о возможной отставке французского специалиста.

По информации источника, руководство клуба доверяет тренеру и не собирается его увольнять, так как понимает, что на плохие результаты повлияли травмы ключевых игроков и случаи заражения коронавирусом.