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«Реал» не намерен увольнять Зидана. Тренеру выразили доверие

02 декабря 2020, 15:57

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан останется на своем посту, сообщает AS.

После поражения от «Шахтера» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и в целом неудовлетворительных результатов в последнее время в СМИ появились слухи о возможной отставке французского специалиста.

По информации источника, руководство клуба доверяет тренеру и не собирается его увольнять, так как понимает, что на плохие результаты повлияли травмы ключевых игроков и случаи заражения коронавирусом.

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Все комментарии
GOAT
GOAT
03 декабря в 19:21
Зидану пора прекратить спасать этот мусор. Уехал бы в Англию.
eleven LC
eleven LC ответ salax_88 (комментарий удален) (раскрыть)
03 декабря в 08:15
Ну вот видишь,сказал тебе про запятые и ты их поставил,не правильно конечно,но всё же!
Лично для меня Реал в Лиге Европы это позор сродни 2:8 Барселоны или 2:7 Ливерпуля,но я всё же думаю что Мадрид выиграет у Боруссии и выйдет с первого места!
ТТ
ТТ ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
03 декабря в 00:06
Предугадывающая система набора текстов в моём мобильном телефоне выдала мне такой результат. Не стал заморачиваться и получилась такая опечатка! ...и вообще ШмЭль не умничай !!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ТТ (раскрыть)
02 декабря в 22:54
Не выЙграл, а выИграл. Тут согласен, но последнее время сильно сдал реал.
juvenale
juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
02 декабря в 22:02, ред.
Пирло сильнее Клоппа
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
02 декабря в 21:33
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    02 декабря в 20:41
    в Реал нужен Гризли,он француз и уверен,что Барса его за 100 лямов подарит
    Terek-Anji
    Terek-Anji ответ Леха Малышев (раскрыть)
    02 декабря в 20:39
    Серьезно? Прям ничего не светит? Чемпионат только набирает ход, а прогноз как-будто это 30-ый тур. 🤣
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
    02 декабря в 20:39
    Клопп сказал,что его мечта возглавить Великий Ювентус и для победы в ЛЧ,он знает ключи к шкафчику.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    02 декабря в 20:37
    если бы Зизю знал,что Перес его так жёстко кинет,он бы не возвращался в Мадрид.
    Terek-Anji
    Terek-Anji ответ 3ton (раскрыть)
    02 декабря в 20:37
    Поклонник Барсы говорит про судейский беспредел? Теперь я видел все 🤣

    Понимаю, что Зидан барсаглорам сделал больно, но не вам писать про судей и про неудовлетворительные результаты 🤣

    У вас команда в долгах как в шелках, но переживаете почему то за Реал. 🤣
    112910415
    112910415
    02 декабря в 20:11
    пусть будет
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 декабря в 20:02
    Зинетдин как Берия-потерял доверие,но хозяева "Реала" всё ж нашли,где оно лежало...
    3ton
    3ton
    02 декабря в 19:53, ред.
    Умное решение
    Пусть дальше тренирует
    Я был очень рад его возвращению в Реал - без судей при VAR он ничего не добьётся ( как и видно )
    Команда играет в тот же унылый футбол , но стала меньше забивать (офсайды ,пенальти , удаления ) при VAR
    Какой игры можно ждать от Реала и прогресса , если команда годами надеялась на пользу судей , а не на свою игру и укрепление состава
    Зачем тратить деньги на укрепление состава и думать тренеру - когда у тебя есть ручные судьи
    Если Барселона из года в год деградировала и тратила кучу денег на игроков и искала тренера , в Мадриде ждали побед от трио судей 🤣🤣
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    02 декабря в 19:38
    Я знаю что нужно Реалу!
    A.S.A
    A.S.A
    02 декабря в 19:04
    В этом провале Реала виноваты все...и игроки и Зизу...
    Реалу уже давно нужна перестройка...многие из этого состава уже просто "зажрались"...
    Зидан же ведет совершенно непонятную трансферную политику...зачем нужно было отпускать Ашрафа и Регилона лично я не понимаю...
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    02 декабря в 18:48
    ГЛАВНОЕ НАШЛИ ПРИЧИНУ!!!!!ГАДКИЙ КОРОНВИРУС!!!!!
    RoArt
    RoArt
    02 декабря в 18:47
    Грамотное решение. Толку от карусели тренеров, посмотрите на Барселону.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
    02 декабря в 18:35
    А смысл Клоппу ? Ливерпуль сильнее реала
    juvenale
    juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    02 декабря в 18:32
    Реал может легко Клоппа перетянуть
    Caniggia
    Caniggia
    02 декабря в 18:16
    Если выразили доверие, значит выпрут в ближайшее время. Если не выгонит руководство - сольют игроки. Короче, Зидан в сад!
    Мessi 10
    Мessi 10
    02 декабря в 17:56
    Дайте лысому поработать.
    Rheinfall
    Rheinfall
    02 декабря в 17:56
    в Интере такая же фигня , Джан типо доверяет Конте и не собирается его увольнять. Но Зизу как тренер круче чем горбатый физрук .
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответ ТТ (раскрыть)
    02 декабря в 17:44
    Это было раньше! Пожизненно держать его в тренерах? Давайте Рауля в основе выпустим, он когда-то тоже много забивал. Прошлым жить не нужно, тем более команда и правда деградирует, не только по его вине, но он к этому тоже причастен. Его брали для того чтобы он давал результат. И если в прошлом году взяли чемпионство, в этом году не светит абсолютно ничего.
    мангo
    мангo ответ ТТ (раскрыть)
    02 декабря в 17:43
    не реал а Перес прикупил
    ТТ
    ТТ ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    02 декабря в 17:38
    Реал при Зидане выйграл 3 три ЛЧ !
    Леха Малышев
    Леха Малышев
    02 декабря в 17:35
    Выразили доверие! П.здоболы! Просто денег нет платить неустойку. Ну или Перес садо-мразо, потому что смотреть на такую игру команды и не хотеть ничего в ней поменять может только мазохист!
    vastudio
    vastudio
    02 декабря в 17:34
    Молодцы, приветствую!))) Такой риал мне очень нравится, такой риал нам нужен!) Не сбавлять оборотов!))
    Alex12357
    Alex12357
    02 декабря в 17:34
    Смех,да и только ,это решение Переса или Зидана?
    vastudio
    vastudio ответ cska vperiod (раскрыть)
    02 декабря в 17:32
    Ага...они же привыкли скупать звёзд и громкие имена, а по именам в наличии пока никого нет)))
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