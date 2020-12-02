«Реал» не намерен увольнять Зидана. Тренеру выразили доверие

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан останется на своем посту, сообщает AS.
После поражения от «Шахтера» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и в целом неудовлетворительных результатов в последнее время в СМИ появились слухи о возможной отставке французского специалиста.
По информации источника, руководство клуба доверяет тренеру и не собирается его увольнять, так как понимает, что на плохие результаты повлияли травмы ключевых игроков и случаи заражения коронавирусом.
Лично для меня Реал в Лиге Европы это позор сродни 2:8 Барселоны или 2:7 Ливерпуля,но я всё же думаю что Мадрид выиграет у Боруссии и выйдет с первого места!
Лично для меня Реал в Лиге Европы это позор сродни 2:8 Барселоны или 2:7 Ливерпуля,но я всё же думаю что Мадрид выиграет у Боруссии и выйдет с первого места!
Или как бабы - обос.ать другую более красивую, потому что самой такой не стать:)))
Но конечно поражает что обсуждают судей в этой канве.
Это ж несколько надо быть злыми и завистливыми, чтоб на столько совесть потерять!!!
Или как бабы - обос.ать другую более красивую, потому что самой такой не стать:)))
Но конечно поражает что обсуждают судей в этой канве.
Это ж несколько надо быть злыми и завистливыми, чтоб на столько совесть потерять!!!
Понимаю, что Зидан барсаглорам сделал больно, но не вам писать про судей и про неудовлетворительные результаты 🤣
У вас команда в долгах как в шелках, но переживаете почему то за Реал. 🤣
Понимаю, что Зидан барсаглорам сделал больно, но не вам писать про судей и про неудовлетворительные результаты 🤣
У вас команда в долгах как в шелках, но переживаете почему то за Реал. 🤣
Пусть дальше тренирует
Я был очень рад его возвращению в Реал - без судей при VAR он ничего не добьётся ( как и видно )
Команда играет в тот же унылый футбол , но стала меньше забивать (офсайды ,пенальти , удаления ) при VAR
Какой игры можно ждать от Реала и прогресса , если команда годами надеялась на пользу судей , а не на свою игру и укрепление состава
Зачем тратить деньги на укрепление состава и думать тренеру - когда у тебя есть ручные судьи
Если Барселона из года в год деградировала и тратила кучу денег на игроков и искала тренера , в Мадриде ждали побед от трио судей 🤣🤣
Пусть дальше тренирует
Я был очень рад его возвращению в Реал - без судей при VAR он ничего не добьётся ( как и видно )
Команда играет в тот же унылый футбол , но стала меньше забивать (офсайды ,пенальти , удаления ) при VAR
Какой игры можно ждать от Реала и прогресса , если команда годами надеялась на пользу судей , а не на свою игру и укрепление состава
Зачем тратить деньги на укрепление состава и думать тренеру - когда у тебя есть ручные судьи
Если Барселона из года в год деградировала и тратила кучу денег на игроков и искала тренера , в Мадриде ждали побед от трио судей 🤣🤣
Реалу уже давно нужна перестройка...многие из этого состава уже просто "зажрались"...
Зидан же ведет совершенно непонятную трансферную политику...зачем нужно было отпускать Ашрафа и Регилона лично я не понимаю...
Реалу уже давно нужна перестройка...многие из этого состава уже просто "зажрались"...
Зидан же ведет совершенно непонятную трансферную политику...зачем нужно было отпускать Ашрафа и Регилона лично я не понимаю...