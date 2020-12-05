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Балотелли близок к переходу в «Васку да Гама»

05 декабря 2020, 09:50

Бывший форвард «Брешии» Марио Балотелли близок к переезду в Бразилию.

Сообщается, что ФК «Васку да Гама» предложил футболисту контракт до декабря 2021 года с зарплатой 2,5 млн евро в год. Сторонам осталось согласовать последние детали сделки.

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Ozabot
Ozabot
05 декабря в 13:58
У Васку-да-Гама наверное хорошие связи с бразильскими мафиози. Бес страха смерти Балотелли работать не будет )))
Juventus CR7
Juventus CR7
05 декабря в 11:36
Игрок то хороший но возраст уже!! Год два максимум на высоком уровне!! И войдёт в историю!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 10:40
Обычно молодые и перспективные ребята рвутся в европейские клубы, чтобы показать себя, засветится . Обратно же едут те , кто хочет завершить карьеру в родном клубе или просто поближе к дому, да и просто доиграть. Бывает , что и молодые возвращаются , у кого не заладилось в Европе. Марио же едет от безысходности. Некогда талантливый парень из-за своего ужасного характера вот уже несколько лет катится по наклонной плоскости, сменяя клубы , которые с каждым разом все ниже рангом. Вот и дошло до того , что никто не хочет связываться с этой одиозной личностью. Но Васку да Гама решила рискнуть. Чем это закончится , будем понаблюдать??? Посмотрим , как эта несостоявшаяся звезда проявит себя на другом континенте.
Всем здоровья.
112910415
112910415
05 декабря в 10:10
вот! и сразу бы туда !
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 10:02
Куда занесла его нелёгкая)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 декабря в 09:53
Негритёнок поближе к обезьянам...
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 09:52
Мы по всей земле кочуем...
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