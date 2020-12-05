Балотелли близок к переходу в «Васку да Гама»

Бывший форвард «Брешии» Марио Балотелли близок к переезду в Бразилию.
Сообщается, что ФК «Васку да Гама» предложил футболисту контракт до декабря 2021 года с зарплатой 2,5 млн евро в год. Сторонам осталось согласовать последние детали сделки.
Бывший форвард «Брешии» Марио Балотелли близок к переезду в Бразилию.
Сообщается, что ФК «Васку да Гама» предложил футболисту контракт до декабря 2021 года с зарплатой 2,5 млн евро в год. Сторонам осталось согласовать последние детали сделки.
Всем здоровья.
Всем здоровья.