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Мукоко — самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов

вчера, 23:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко вышел на замену в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Таким образом, футболист стал самым молодым дебютантом в истории турнира. Ему 16 лет и 18 дней.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 03:30
И как он сыграл?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:13
ПОсмотрим , как Мукоко дальше себя проявит, а то это достижение может оказаться единственным в его карьере.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 01:03
Молодец парень, ещё и красиво вышел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:00
Зелёным тоже надо поиграть ради рекордов...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:49
Это издевательство над эскадрой. Хотели хлопнуть дверью, а им шарниры юнец открутил🤣
SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:46
В проходном матче можно и молодняку дать размяться.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 00:26
Нельзя не отметить, что зенит бы проиграл даже если у дортмундцев весь состав бы состоял из 16-летних юнцов.
Faustello
Faustello
сегодня в 00:02
Мукоко:
- Спасибо господу и Муткоку!)))
Cat01
Cat01
вчера в 23:58
Талант всегда прекрасен...
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:38
Вот у же этот Мутко))
beefs
beefs
вчера в 23:32
удачи парню в будущем...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mondial18 (раскрыть)
вчера в 23:28
Логично, молодых надо наигрывать со слабыми командами. Самое то!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:28
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 23:27
    пусть учится играть и становится звездой))
    winston.smith.1995
    winston.smith.1995
    вчера в 23:25
    Юра Жирков самый молодой!
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 23:22
    Самый молодой игрок Мукоко на всю жизнь запомнит как возил зенит в Питере.
    youtomee
    youtomee
    вчера в 23:19
    а выглядит на все 30
    mondial18
    mondial18
    вчера в 23:18, ред.
    спецом с Зенитом выпустили
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