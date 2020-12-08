Мукоко — самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов

Форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко вышел на замену в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
Таким образом, футболист стал самым молодым дебютантом в истории турнира. Ему 16 лет и 18 дней.
Форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко вышел на замену в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
Таким образом, футболист стал самым молодым дебютантом в истории турнира. Ему 16 лет и 18 дней.
- Спасибо господу и Муткоку!)))
- Спасибо господу и Муткоку!)))