Мукоко — самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов

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вчера, 23:18

Форвард дортмундской «Боруссии» вышел на замену в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Таким образом, футболист стал самым молодым дебютантом в истории турнира. Ему 16 лет и 18 дней.