Гол Шапи вошёл в число претендентов на звание лучшего в групповом этапе ЛЧ

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15 декабря 2020, 17:35

Объявлены претенденты на звание лучшего гола по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В список претендентов вошли голы (в ворота «Шахтёра»), (в ворота «Локомотива»), (в ворота «Севильи»), (в ворота «Инстанбул Башакшехира»), (в ворота «Ференцвароша») и Неймара (в ворота «Истанбул Башакшехира»).

Посмотреть забитые голы и отдать свой голос вы можете по ссылке.