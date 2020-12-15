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Гол Шапи вошёл в число претендентов на звание лучшего в групповом этапе ЛЧ

15 декабря 2020, 17:35

Объявлены претенденты на звание лучшего гола по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В список претендентов вошли голы Луки Модрича (в ворота «Шахтёра»), Йозуа Киммиха (в ворота «Локомотива»), Магомеда-Шапи Сулейманова (в ворота «Севильи»), Бруно Фернандеша (в ворота «Инстанбул Башакшехира»), Антуана Гризманна (в ворота «Ференцвароша») и Неймара (в ворота «Истанбул Башакшехира»).

Посмотреть забитые голы и отдать свой голос вы можете по ссылке.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
15 декабря в 21:02, ред.
солидная компания для юного дагестанского футболиста ))) Удачи Шапи!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
15 декабря в 18:41
Надеюсь гол Бруно признают
Медив
Медив
15 декабря в 18:08
А что там Бруно Фернандеш сильно красиво пробил пенку?
Leha-ha50
Leha-ha50
15 декабря в 18:02
В хорошую компанию попал.
Killofwrath
Killofwrath
15 декабря в 17:46
Griezmann vs Barcelona?
Ну в целом он и правда против нее играет))
STVA 1
STVA 1
15 декабря в 17:39
Хороший гол получился
beefs
beefs
15 декабря в 17:37
молодца иногда у него хорошо получается...
Cat01
Cat01
15 декабря в 17:36
Молодец так продолжай
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