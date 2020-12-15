Гол Шапи вошёл в число претендентов на звание лучшего в групповом этапе ЛЧ

Объявлены претенденты на звание лучшего гола по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В список претендентов вошли голы Луки Модрича (в ворота «Шахтёра»), Йозуа Киммиха (в ворота «Локомотива»), Магомеда-Шапи Сулейманова (в ворота «Севильи»), Бруно Фернандеша (в ворота «Инстанбул Башакшехира»), Антуана Гризманна (в ворота «Ференцвароша») и Неймара (в ворота «Истанбул Башакшехира»).
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Ну в целом он и правда против нее играет))
Ну в целом он и правда против нее играет))