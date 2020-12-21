Малафеев: «Заявление Тедеско об уходе будет на руку „Зениту“»

Бывший вратарь «Зенита» прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» об уходе по окончании сезона.

4 очка — это небольшое преимущество «Зенита» над ЦСКА , но достаточное, чтобы быть на первой позиции, даже с учетом нестабильной игры питерцев в осенней части. Безусловно, что-то нужно будет поменять, изменить, возможно, где-то усилиться, в каких-то позициях. Все будет зависеть от командной мотивации, хорошей зимней подготовки и того, как будут играть соперники друг с другом.

Думаю, что заявление Тедеско об уходе летом из «Спартака» явно не очень хорошо повлияет на команду. Все, что плохо влияет на соперников, будет на руку «Зениту». «Спартаку» будет очень сложно, с точки зрения мотивации внутри команды. Клуб должен думать, как эту ситуацию обыграть, чтобы все-таки оставаться в зоне борьбы за чемпионство.