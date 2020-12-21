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Малафеев: «Заявление Тедеско об уходе будет на руку „Зениту“»

сегодня, 13:38

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско об уходе по окончании сезона.

4 очка — это небольшое преимущество «Зенита» над ЦСКА, но достаточное, чтобы быть на первой позиции, даже с учетом нестабильной игры питерцев в осенней части. Безусловно, что-то нужно будет поменять, изменить, возможно, где-то усилиться, в каких-то позициях. Все будет зависеть от командной мотивации, хорошей зимней подготовки и того, как будут играть соперники друг с другом.

Думаю, что заявление Тедеско об уходе летом из «Спартака» явно не очень хорошо повлияет на команду. Все, что плохо влияет на соперников, будет на руку «Зениту». «Спартаку» будет очень сложно, с точки зрения мотивации внутри команды. Клуб должен думать, как эту ситуацию обыграть, чтобы все-таки оставаться в зоне борьбы за чемпионство.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:15
Спартаку не впервой менять тренеров по ходу сезона. Впрочем, седьмое место для них тоже не впервой...
ОВВ74
ОВВ74
сегодня в 13:59
На руку Дзюбе )))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:52, ред.
Худшим для "Спартака" исходом будет - это человек на месте главного тренера без желания работать и видения перспектив. Лучшим для "Спартака" исходом - найти нового тренера в зимнюю паузу.
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