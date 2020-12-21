«Челси» отказался продавать своего форварда в «Ростов»

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сегодня, 19:10

«Ростов» проявляет интерес к нападающему «Челси» .

Как сообщается, ростовский клуб сделал предложение по трансферу англичанина в размере 3 млн фунтов стерлингов, однако получил отказ. «Челси» хочет сохранить своего футболиста.

Нынешний сезон Угбо проводит в аренде в «Серкль Брюгге». Нападающий записал на свой счёт 10 голов в 15 матчах бельгийского первенства.

Ранее появилась информация о том, что полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может перейти в «Спартак».