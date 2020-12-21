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«Челси» отказался продавать своего форварда в «Ростов»

сегодня, 19:10

«Ростов» проявляет интерес к нападающему «Челси» Айку Угбо.

Как сообщается, ростовский клуб сделал предложение по трансферу англичанина в размере 3 млн фунтов стерлингов, однако получил отказ. «Челси» хочет сохранить своего футболиста.

Нынешний сезон Угбо проводит в аренде в «Серкль Брюгге». Нападающий записал на свой счёт 10 голов в 15 матчах бельгийского первенства.

Ранее появилась информация о том, что полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может перейти в «Спартак».

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zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 22:36
Пусть удавятся ним, !!! Скоты конопатые!!! Ростов обыграет челси и без ихнего нападающего. !!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:28
Может 3 млн. их не устроили?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:43
Там один Гамула стоит шестерых ....(продолжение песни)
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:25
Ростов хоть и на юге, но сегодня выпал снег. В Челси побоялись что негритёнок у нас замёрзнет
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:54
Это всё фейк - Валера не любит негров))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:51
Мог бы и поехать в Ростов
particular
particular
сегодня в 19:40
Несговорчивость британцев может лишить их покоя 😉
"...прибыла на Стемфорд банда из Ростова,
В банде были урки, шулера..."
Faustello
Faustello
сегодня в 19:24
Ничего возьмут в два раза лучше и в два раза дешевле
beefs
beefs
сегодня в 19:11
это их право...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:11
Наверно самим нужен!
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