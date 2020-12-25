«Зенит» оштрафован на 410 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»

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сегодня, 19:40

КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» по итогам матча команд в 19-м туре РПЛ (3:1).

За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность находящихся там лиц, «Зенит» должен заплатить 100 тысяч рублей, за неправомерные действия зрителей – 200 тысяч рублей, за массовые нарушения зрителями антикоронавирусного регламента – 50 тыс. рублей, за скандирование зрителями оскорбительных выражений – 60 тыс. рублей. Всего «Зенит» выплатит 410 тысяч рублей.

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей.