«Зенит» оштрафован на 410 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»

КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» по итогам матча команд в 19-м туре РПЛ (3:1).
За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность находящихся там лиц, «Зенит» должен заплатить 100 тысяч рублей, за неправомерные действия зрителей – 200 тысяч рублей, за массовые нарушения зрителями антикоронавирусного регламента – 50 тыс. рублей, за скандирование зрителями оскорбительных выражений – 60 тыс. рублей. Всего «Зенит» выплатит 410 тысяч рублей.
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей.
"Не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего..."
"Не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего..."