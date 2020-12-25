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«Зенит» оштрафован на 410 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»

сегодня, 19:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» по итогам матча команд в 19-м туре РПЛ (3:1).

За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность находящихся там лиц, «Зенит» должен заплатить 100 тысяч рублей, за неправомерные действия зрителей – 200 тысяч рублей, за массовые нарушения зрителями антикоронавирусного регламента – 50 тыс. рублей, за скандирование зрителями оскорбительных выражений – 60 тыс. рублей. Всего «Зенит» выплатит 410 тысяч рублей.

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:17
Одно но) Зенит будет платить деньгами из казны в казну)))
Сп62
Сп62 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:16
Наверное, долго не отсохнет.
leopit
leopit
сегодня в 20:12
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 20:04
    Один поход в кабак отбили.
    particular
    particular
    сегодня в 19:59
    Все перечисленные, якобы, нарушения останутся и в будущем, но команды на пАру пополнили казну на предновогодние поллимона...
    "Не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего..."
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 19:56
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 19:55
    Новый год на носу - пора обдирать всех и вся на ровном месте...
    Mikki
    Mikki
    сегодня в 19:42
    В общем, передал прогеру.
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