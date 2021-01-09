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Хофманн: «Многие думали, что после 0:2 с „Баварией“ мы уже не выберемся»

09 января 2021, 06:46
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)3 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн прокомментировал волевую победу над «Баварией» (3:2) в матче 15-го тура Бундеслиги.

Мы невероятно счастливы. Это была тяжёлая битва. Можно смело утверждать, что после 0:2 многие думали, что мы уже не выберемся. Первые два мяча мы забили именно так, как мы себе это и представляли. «Бавария» защищалась высоко, а мы должны были попасть за их линию защиты. Мы очень хорошо разыграли свои моменты. Поначалу нам было тяжело, но постепенно мы всё лучше входили в игру. Здорово, что в самом начале второго тайма мы вышли вперёд. В итоге битва при обороне была жёсткой. Это часть футбола, особенно в матчах против «Баварии».

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Все комментарии
R0100V
R0100V
09 января в 14:23
Раз в году и палка стреляет
КЭТиК
КЭТиК
09 января в 09:48
Случилось нереальное чудо.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
09 января в 09:12
Вам повезло, что Бавария тоже так думала, иначе не остановились бы и еще пару вам положили. И великие ошибаются)
Loko57
Loko57
09 января в 08:40
Результат явно неожиданный. Но хорошо хоть кто-то иногда дает пинка баварцам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 января в 07:54
Играть нужно до финального свистка.
Именно играть, а не доигрывать.
Это футбол, и с более крупных счетов отыгрывались и побеждали...
beefs
beefs
09 января в 07:52
Чудо свершилось, поздравляем...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
09 января в 07:25
Счет останется, всё остальное забудется.
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
09 января в 07:23
Есть характер у команды!
mihaluch
mihaluch
09 января в 07:16
Что тут говорить наказали Баварию за самоуверенность.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
09 января в 07:15
Чюдо на Гладбахе
cska vperiod
cska vperiod
09 января в 07:01
Классная победа, поздравляю!
Leha-ha50
Leha-ha50
09 января в 06:59
Кто то поверил , что он уже выиграл. А кто не верил тому , что он уже проиграл. Играть надо до конца .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 января в 06:52
Теперь можно и похвалиться...
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