Хофманн: «Многие думали, что после 0:2 с „Баварией“ мы уже не выберемся»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» прокомментировал волевую победу над «Баварией» (3:2) в матче 15-го тура Бундеслиги.

Мы невероятно счастливы. Это была тяжёлая битва. Можно смело утверждать, что после 0:2 многие думали, что мы уже не выберемся. Первые два мяча мы забили именно так, как мы себе это и представляли. «Бавария» защищалась высоко, а мы должны были попасть за их линию защиты. Мы очень хорошо разыграли свои моменты. Поначалу нам было тяжело, но постепенно мы всё лучше входили в игру. Здорово, что в самом начале второго тайма мы вышли вперёд. В итоге битва при обороне была жёсткой. Это часть футбола, особенно в матчах против «Баварии».