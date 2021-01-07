Четвёртый раз подряд. «Манчестер Сити» снова оставил МЮ за бортом финала

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07 января 2021, 10:50

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка английской Лиги. «Соккер.ру» — о принципиальном противостоянии и традиционном исходе.

Если и есть в современном бушующем мире стабильность, то она проявилась в данном матче. В четвертый раз подряд «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Лиги. В четвертый раз подряд Сульшер с «Манчестер Юнайтед» вылетает из кубкового турнира на стадии полуфинала. Это довольно много для относительно короткого времени пребывания норвежца у руля команды. Тот же Алекс Фергюсон за 26 лет работы проиграл лишь в шести случаях.

Судьбу матча решили два гола со стандартов, забитые в начале и в конце второго тайма. Причем отличились не самые явные бомбардиры «Сити»: Стоунз, который в последний раз забивал более трех лет назад, и Фернандиньо, которому уже под 36 лет. МЮ пытался наращивать давление, но «горожане» слишком уверенно контролировали ситуацию, хотя в итоге по количеству ударов установилось примерное равенство – 11:12 в пользу «Сити». Правда, «горожане» и били точнее – 2:4 в пользу гостей по точным попаданиям.

А «Юнайтед» уже начинает показывать признаки зависимости от игры Бруну Фернандеша. Он нанес больше всех ударов в игре – четыре – но был далек от идеальной формы, к которой привыкли многие. Поэтому Сульшеру уже после матча пришлось отдельно говорить, что не стоит всю ответственность за остроту возлагать на Фернандеша. Над этим должна работать вся команда. И вот этого не хватало на фоне контролирующего ситуацию «Сити», который довел владение мяча почти до 61 процента при точности передач, стремящейся к 90 процентам.

Причем доминирование «Сити» больше всего проявлялось в первом тайме – по контролю мяча. Его самым острым проявлением стало попадание Де Брюйне в штангу. Но МЮ бил до перерыва чаще и точнее, пусть и не создали реальных голевых моментов. Так первая половина встречи закончилась нулевой ничьей, а все голы случились тогда, когда МЮ вроде как попытался выправить ситуацию на поле в плане остроты. Счет мог быть даже более неприличным, но Канселу и Марез свои моменты загубили.

В финале «Сити» встретится с «Тоттенхэмом», и это будет интересное противостояние не только потому, что «шпоры» были последней командой, которая обыгрывала «горожан» на внутренней арене, но и из-за персон главных тренеров. Это будет первый финал между старыми соперниками Гвардиолой и Моуриньо, начиная с 2011 года. Тогда «Реал», возглавляемый португальцем, обыграл «Барселону» Гвардиолы, не позволив сделать требл.

Интересные цифры

- «Манчестер Юнайтед» проиграл все четыре полуфинала при Сульшере. МЮ вылетал дважды при норвежском тренере из Кубка английской Лиги на этой стадии (оба раза – от «Манчестер Сити»). Еще по разу он вылетал из Кубка Англии (от «Челси») и Лиги Европы (от «Севильи»). Также в полуфиналах.

- «Манчестер Сити» стал второй командой, которая четыре раза подряд вышла в финал Кубка Лиги. Ранее это делал «Ливерпуль» в период с 1981 по 1984 год.

- «Сити» вышел в свой девятый финал Кубка Лиги. Чаще в нем играл только «Ливерпуль» — 12 раз.

- «Юнайтед» проиграл три из четырех последних полуфиналов Кубка Лиги, а до этого выиграл восемь из девяти.

- Хозяева выиграли только в трех из последних 15 манчестерских дерби.

- «Манчестер Сити» проиграл только два из 24 матчей Кубка Лиги при Гвардиоле. Оба поражения случились от МЮ (в 2016 и 2020-м, причем в прошлом году «Сити» прошел дальше, несмотря на проигрыш в ответном полуфинальном матче).

- В этом сезоне за «Манчестер Сити» забивали 16 разных игроков. Это больше, чем у любой другой команды Премьер-Лиги.

- Фернандиньо в возрасте 35 лет и 247 дней стал самым возрастным автором гола в составе «Сити» в турнире после Фрэнка Лэмпарда, который забил в ворота «Шеффилд Уэнсдей» в сентябре 2014 года в возрасте 36 лет и 96 дней.

Слова

(главный тренер «Манчестер Сити»):

Мы добились потрясающего результата и посвящаем победу Колину Беллу и его семье, а также фанатам «Манчестер Сити», которым его не хватает. Это фантастическая игра день за днем. Мы показали невероятный футбол на «Олд Траффорд», победили и теперь двигаемся снова на «Уэмбли», в финал. Мы немного сдали во втором тайме, но это на фоне усталости после матча с «Челси». Тем не менее проявили характер. Хочу отметить возвращение Стоунза. Он провел еще одну выдающуюся игру. Но самое главное, что он сделал то, за что боролся последние три-четыре года. Он провел подряд шесть матчей. Это очень важно для него и для всех нас. Выйти в финал Кубка Лиги четыре раза подряд – это выдающееся достижение. Стабильность для нас очень важна. Мы не имели должной предсезонной подготовки, поэтому на набор формы потребовалось больше времени.

(главный тренер «Манчестер Юнайтед»):