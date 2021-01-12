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Президент «Фенербахче»: «Сейчас мы ближе к трансферу Озила, чем раньше»

12 января 2021, 08:26

Президент «Фенербахче» Али Коч подтвердил, что турецкий клуб ведёт переговоры о переходе полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

Мы всё ещё мечтаем подписать Озила. Между Месутом и «Арсеналом» существуют разногласия. Сейчас мы находимся ближе тому, чтобы осуществить этот трансфер, чем раньше.

Мы ещё не завершили сделку. Она может состояться, но может и провалиться. Мы будем сообщать о новостях по мере их поступления.

Клуб знает, чего хочет тренер, и наша трансферная политика руководствуется этим. Новости появляются до подписания сделки, но мы объявляем о них только после этого.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
12 января в 09:12
Хоть бы кто-нибудь забрал у Арсенала этот камень.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 января в 09:05
Поехал Озил по наклонной ..
КЭТиК
КЭТиК
12 января в 08:53
Тут главное не соглашаться на все условия Озила, а то на голову сядет.
shlomo
shlomo
12 января в 08:44
Ну думается, что зимой все и решится...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 января в 08:30
Игрок испытывает желание поиграть в Турции -думаю проблем не будет.
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