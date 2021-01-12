Президент «Фенербахче»: «Сейчас мы ближе к трансферу Озила, чем раньше»

Президент «Фенербахче» Али Коч подтвердил, что турецкий клуб ведёт переговоры о переходе полузащитника «Арсенала» .

Мы всё ещё мечтаем подписать Озила. Между Месутом и «Арсеналом» существуют разногласия. Сейчас мы находимся ближе тому, чтобы осуществить этот трансфер, чем раньше.

Мы ещё не завершили сделку. Она может состояться, но может и провалиться. Мы будем сообщать о новостях по мере их поступления.

Клуб знает, чего хочет тренер, и наша трансферная политика руководствуется этим. Новости появляются до подписания сделки, но мы объявляем о них только после этого.